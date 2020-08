Bonn (www.aktiencheck.de) - Gleich zu Beginn der Hurrikan-Saison in den USA sorgen die Stürme Marco und Laura dafür, dass im Golf von Mexiko die Ölförderung partiell eingestellt werden musste, weshalb auf Angebotsseite pro Tag eine Million Barrel ausfallen, so die Analysten von Postbank Research.



Und dies, wo doch schon der Rückgang der aktiv ausgebeuteten Bohrlöcher in den USA auf das Niveau des Jahres 2009 das Ölangebot in den USA verringere. Der Abbau der Erdöllagerbestände in Cushing/Oklahoma um circa 24 Millionen Barrel innerhalb von vier Wochen habe diesen Angebotsausfall jedoch kompensiert. Analysten würden nun vermuten, dass die Fracking-Industrie in den USA über die kommenden Jahre ihre Produktivität steigern werde, sodass pro Bohranlage effizienter beziehungsweise mehr Öl gefördert werden könne. Einige Bohrtürme würden jedoch stillgelegt bleiben. Die Rückkehr zu den absoluten Fördermengen der Zeit vor der Pandemie würden Marktbeobachter erst für das Jahr 2023 prognostizieren. Aufgrund der Sommerreisesaison seien in den vergangenen Wochen in den USA Öl- und Benzinprodukte gefragt gewesen, weshalb auch der Preis für WTI-Öl (ISIN XC000A0G9CM8/ WKN nicht bekannt) auf den höchsten Stand seit Anfang März geklettert sei. Dennoch handle WTI weiter in recht engen Handelsspannen, woran auch die Hurrikans nichts ändern dürften. Zusätzliches Kurssteigerungspotenzial könnte ein weiterer Abbau der Lagerbestände erzeugen. (25.08.2020/ac/a/m)





