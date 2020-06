3. Aktien: fortgesetzter Aufwärtstrend



Der deutsche Leitindex DAX habe nur zwischenzeitlich auf 10.160 Punkte nachgegeben, um danach seine Aufholbewegung bis auf knapp 11.600 Punkte Ende Mai fortzusetzen. Damit sei per Saldo ein Monatsplus von knapp 7 Prozent verblieben. Dabei hätten in der zweiten Monatshälfte besonders die zuvor vergleichsweise verlustreichen Branchen Autos und Banken profitieren können. US-Aktien des S&P 500 hätten um knapp 5 Prozent zugelegt.



4. Währungen: Euro deutlich fester



Im Zuge der wieder steigenden Risikoneigung an den Kapitalmärkten habe der Euro im Vergleich zum US-Dollar von knapp 1,10 auf 1,11 EUR/USD aufgewertet. Auch gegenüber dem Schweizer Franken und im Vergleich zum britischen Pfund habe die Gemeinschaftswährung von 1,0560 auf 1,0720 EUR/CHF bzw. von 0,87 auf 0,90 EUR/GBP zulegen können.



5. Rohstoffe: Rohöl erholt, Gold stabil



Der Preis für eine Unze Gold sei im Monatsverlauf leicht auf 1.7120 US-Dollar gestiegen. Deutlich erholen können hätten sich die Rohölnotierungen. So sei der Kurs der Nordsee-Sorte Brent von gut 25 auf über 35 US-Dollar pro Barrel angestiegen. Neben der Aussicht auf eine zunehmende Konjunkturdynamik im zweiten Halbjahr 2020 hätten Produktionskürzungen wichtiger Förderstaaten für eine Stabilisierung der Kurse gesorgt.



6. Implikationen für Kapitalanleger



Die Länge und Dynamik der Kurserholung an den internationalen Aktienmärkten würden mittlerweile wohl die optimistischsten Erwartungen der meisten Anleger überschreiten. Angesichts des massiven wirtschaftlichen Einbruchs, des immer deutlicher werdenden verzögerten Aufschwungs, perspektivisch rasant steigender Staatsschulden und der allgegenwärtigen Befürchtung einer möglichen zweiten Infektionswelle wäre eine zweite Abwärtsbewegung nach der deutlichen Erholung seit Mitte März nicht ungewöhnlich. Offensichtlich würden aber die Aussicht auf weitere Lockerungen der Shutdowns sowie vor allem die Billionenschweren fiskal- und geldpolitischen Hilfspakete verbunden mit einem wohl noch jahrelang anhaltenden Niedrigzinsumfeld für Umschichtungen in Risikoanlagen, wie Aktien oder Unternehmensanleihen, sorgen. Dabei verstärke sich die Aufwärtsbewegung selbst, denn weiter steigende Kurse würden immer mehr Kapital an die Börsen ziehen Skeptische Anleger würden aber auch die Nachfrage nach Gold als sicheren Hafen hoch halten. Es sei tatsächlich kaum davon auszugehen, dass die unerwartete Hausse in den kommenden Wochen ungebremst weiterlaufe. (04.06.2020/ac/a/m)





