Wien (www.aktiencheck.de) - So wie der US-Aktienmarkt vom zweiten Halbjahr 2016 bis zum ersten Halbjahr 2018 rascher und stärker gestiegen war, als sich die Fundamentaldaten verbessert hatten, so ist der aktuelle Rückgang noch schärfer, wie meist bei Markteinbrüchen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Entsprechend scheine es, als versuche der Markt derzeit alle negativen Entwicklungen gleichzeitig zu eskomptieren und nach unten zu übertreiben. In Summe spreche aus Sicht der Analysten einiges dafür, dass der Verkaufs-Klimax am 24.12. bzw. der Rebound vom 26. bereits Teil einer kfr. Bodenbildung gewesen sei. Selbst wenn der Markt in den nächsten Wochen noch tiefere Niveaus markieren sollte, würden die Analysten für H1 von deutlich höheren Niveaus als den aktuellen ausgehen. Jetzt in Panik noch zu verkaufen erscheine deshalb nicht empfehlenswert. Die Frage sei eher, wie weit der anschließende Rebound dann reiche. Nach einem kräftigen Rebound könnte es im Lauf des ersten Halbjahres - gegeben den negativen Wirtschaftsausblick der Analysten für die USA für 2020 - dann deutlich mehr Sinn machen, die Aktienquote zu reduzieren als aktuell. (Ausgabe vom 27.12.2018) (28.12.2018/ac/a/m)



