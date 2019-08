Nasdaq-Aktienkurs Weight Watchers-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Weight Watchers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Weight Watchers-Aktie (ISIN: US9486261061, WKN: 765375, Ticker-Symbol: WW6, Nasdaq-Symbol: WTW) unter die Lupe.Weight Watchers gebe am Mittwoch Vollgas an der Börse. Nachdem der Diät-Spezialist starke Quartalszahlen vorgelegt und zudem die Prognose für das Gesamtjahr angehoben habe, lege der Titel um fast 40% zu.Die Quartalszahlen und die Prognoseanhebung seien der vom "Aktionär" erwartete Brustlöser für die Weight Watchers-Aktie. Der Titel sei viel zu tief gefallen und könnte in den kommenden Wochen die Erholung fortsetzen. Denn: Weight Watchers stehe nicht nur wegen eines cleveren Marketings wieder besser da. Der US-Konzern setze nämlich auch sehr geschickt auf Digitalisierung. Im zweiten Quartal sei die Zahl der Online-Nutzer um 8,3% auf 3,2 Mio. gestiegen, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.08.2019)Börsenplätze Weight Watchers-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Weight Watchers-Aktie:26,195 EUR +39,41% (07.08.2019, 21:18)