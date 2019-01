Ein Misstrauensvotum in ihrer eigenen Parlamentsfraktion habe die arg gebeutelte Premierministerin vor Weihnachten noch knapp überstanden. Für die Abstimmung über den vorliegenden Vertragsentwurf sehe es dagegen düster aus. Im Unterhaus habe ihre Regierung einschließlich der zehn Abgeordneten der nordirisch-protestantischen DUP nur einen hauchdünnen Vorsprung von sieben Stimmen. Da die DUP und mehr als 50 Konservative gegen den Brexit-Vertrag zu stimmen drohen würden, brauche sie die Hilfe von Teilen der ähnlich zerstrittenen Opposition. Die allerdings möchte eher die Regierung stürzen als May zur Seite springen. Mays Chancen, ihr Abkommen durchs britische Parlament zu bringen, dürften nur bei 20% liegen.



Was wäre, wenn Mays Entwurf erwartungsgemäß scheitere? Die britische Bevölkerung sei gespalten. Eine kleine Mehrheit sei Umfragen zufolge angesichts des ganzen Brexit-Schlamassels mittlerweile für den Verbleib in der EU. Ein ganz harter Brexit entspreche sicher nicht dem Willen der meisten Bürger. Im Unterhaus sei die Mehrheit der Abgeordneten über alle Parteigrenzen hinweg gegen den Ausstieg oder zumindest gegen den harten Brexit.



Gebunden an die jeweilige Parteidisziplin in Regierung und Opposition und geprägt vom Ausgang des Referendums vom Juni 2016 könne sich diese Mehrheit bisher nicht formieren. Wenn aber der Brexit-Vertrag scheitere, könnten sich die Fronten auflockern. Es sei zwar möglich, aber doch nicht wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Abgeordneten nach einem "Nein" zu Mays Vertrag dann zehn Wochen lang tatenlos zusehen würde, wie das Land auf den Abgrund eines ungeordneten Brexits am 29. März 2019 zusteuern würde.



Denkbar seien stattdessen drei Alternativen: Erstens könnte eine überparteiliche Mehrheit im Parlament die Regierung beauftragen, einen neuen Vertrag mit der EU auszuhandeln, der Großbritannien etwa nach dem norwegischen Modell im Binnenmarkt der EU halte. Dies wäre - ohne Parteidisziplin - im Unterhaus wohl mehrheitsfähig. Zweitens könnte das Parlament die Frage an die Bevölkerung zurückgeben und ein neues Referendum ansetzen. Dafür würden sich gemäßigte Vertreter aller Parteien mittlerweile einsetzen.



Drittens könnten mögliche Neuwahlen angesichts des Chaos unter den Konservativen eine Labour-geführte Regierung an die Macht bringen, die dann entweder das Norwegen-Modell mit der EU aushandeln oder ebenfalls ein neues Referendum ansetzen würde. Dies würde zwar etwas Zeit in Anspruch nehmen. Aber letztlich würde die EU trotz der am 23. bis 26. Mai bevorstehenden Europa-Wahlen den Briten diese zusätzliche Zeit wohl zugestehen. Insgesamt würden die Experten eine Wahrscheinlichkeit von etwa 25% sehen, dass die Briten auf diese Art den Brexit doch noch absagen würden.



Ein ungeordneter Brexit wäre dagegen ein Schock für alle Beteiligten. Wenn nicht in letzter Minute noch eine Vielzahl kleiner Übergangsabkommen mit heißer Nadel gestrickt werden könnten, würde der Austausch von Gütern und Dienstleistungen über den Ärmelkanal nach dem 29. März 2019 einbrechen. Da Großbritannien nach den USA der wichtigste Handelspartner für die Eurozone sei, könnte die Wirtschaft auf dem europäischen Kontinent für etwa ein halbes Jahr stagnieren.



Großbritannien müsste sogar mit einer Rezession rechnen. Wenn der erste Schock überwunden sei, dürfte das britische Trendwachstum danach nur noch bei etwa 1,4% statt bei 2,1% liegen, wie es vor dem Brexit-Votum der Fall gewesen sei. Diese wenig erbaulichen Aussichten dürften dazu führen, dass die britische Politik doch noch einen Weg finde, dies zu vermeiden. In der Zwischenzeit könne es allerdings recht laut werden. (Ausgabe vom 02.01.2019) (10.01.2019/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Ab Mitte Januar müssen sich die heillos zerstrittenen Briten entscheiden: Können sie sich noch auf eine halbwegs rationale Strategie verständigen? Oder steuern sie ihr Land in einer ausufernden politischen Krise sehenden Auges auf einen Abgrund zu? Etwa am 18. Januar soll das Unterhaus über den Entwurf des Scheidungsvertrages mit der Europäischen Union abstimmen, so der Experte von Berenberg Dr. Holger Schmieding.Lehne das Parlament den Entwurf erwartungsgemäß ab, verblieben nur zehn Wochen, um einen ungeordneten Brexit ohne Anschlussabkommen mit der Europäischen Union noch abzuwenden.Bei allem Lärm spreche die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Turbulenzen letztlich glimpflich enden würden. Sollte Großbritannien dem vorliegenden Scheidungsvertrag nicht zustimmen, könnte es sich nach erheblichen politischen Wirren stattdessen enger als bisher geplant an die EU binden. Selbst ein neues Referendum, das den Brexit in letzter Minute noch absagen könnte, sei denkbar. Das Risiko eines ungeordneten Austritts, der Großbritannien im Extremfall in eine Rezession stürzen und auch den Kontinent erschüttern könnte, dürfte bei etwa 20% liegen.Bisher sei es gekommen, wie es habe kommen müssen. Nach langem Zögern habe Premierministerin Theresa May einem Scheidungsvertrag zugestimmt, bei dem sich die wirtschaftlich viermal größere EU27 auf nahezu ganzer Linie durchgesetzt habe. Da Großbritannien beim Austritt aus der EU eine der vier Grundfreiheiten des Gemeinsamen Marktes, die Freizügigkeit für Arbeitnehmer, einschränken möchte, verliere es im Gegenzug den freien Zugang zum Markt für Dienstleistungen der EU. Nach Ende der Übergangsfrist werde hier die EU de facto die Bedingungen des künftigen Austausches vorgeben.Sofern und solange London Zollkontrollen zwischen dem britischen Nordirland und dem Rest des eigenen Landes vermeiden wolle, müsse somit das gesamte Vereinigte Königreich in der Zollunion der EU bleiben. Die von den Brexiteers ersehnte Freiheit, mit anderen Ländern künftig eigene Handelsabkommen abschließen zu können, sei damit kaum etwas wert. Kein Wunder, dass die britischen Hardliner, die offenbar auf ihre eigenen Fantasie-Versprechen hereingefallen seien, jetzt den Aufstand planen würden.