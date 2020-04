Interessant sei nach Analyse von Tilmann Galler die Beobachtung, dass die Gewinnerwartungen der Unternehmen an den Aktienmärkten immer noch in die V-Richtung tendieren würden. Beispiel S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0): Seit dem Tief am 23. März sei es wieder stark bergauf gegangen. Der Marktstratege sehe Chancen für Aktienanleger, schlage aber auch Molltöne an: "Es bleibt eine gewisse Skepsis mit Blick auf eine zu schnelle Kurserholung. Es passt nicht zusammen, dass ökonomisch eine U-förmige Erholung erwartet wird, während die Aktienseite eine V-förmige Erholung beschreibt."



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die COVID-19-Pandemie führt in allen Lebensbereichen zu historischen Auswirkungen, so die Experten von J.P. Morgan Asset Management.Auch die Folgen für die Ökonomie und die Kapitalmärkte seien massiv. Laut Tilmann Galler, Kapitalmarktstratege bei J.P. Morgan Asset Management in Frankfurt, werde 2020 wohl als ein Jahr der Krise und der Rezession in die Geschichtsbücher eingehen - doch bei einer weitgehenden Beherrschung der Pandemie sobald ein weltweit zugänglicher Impfstoff verfügbar sei, sei mit einer Erholung beim Wirtschaftswachstum zu rechnen. Gleichwohl dürften die Folgen aufgrund der hohen Verschuldung von Staaten und Unternehmen noch auf viele Jahre spürbar sein."Anleger sollten in diesem Umfeld eine balancierte Risikostruktur im Portfolio haben, um einerseits von einem möglichen ungünstigen und langwierigen Verlauf der COVID-Krise nicht aus der Bahn geworfen zu werden, und andererseits für eine starke Erholungs-Rally nach der Krise gewappnet zu sein. Denn auf mittelfristige Sicht ist nach der Erholungs-Rallye sowohl bei Aktien als auch bei Anleihen mit deutlich geringeren Erträgen zu rechnen", betone Tilmann Galler. Die Konsolidierungsbemühungen der Staatshaushalte und die Versuche der Normalisierung der Geldpolitik würden laut dem Experten ihre Spuren auch in den Kapitalmärkten hinterlassen.Als historisch einmalig sehe der Experte die Reaktion der Staaten und Zentralbanken an. Die Fiskalprogramme der USA beispielsweise würden sich auf annähernd 10 Prozent des Bruttoinlandsprodukts belaufen, in Deutschland seien es 4,5 Prozent. Diese Ausmaße seien teilweise doppelt so hoch wie bei der Finanzkrise. Auch auf der monetären Seite würden bisherige Grenzen gesprengt. Die amerikanische Zentralbank FED habe erhebliche Kaufprogramme aufgelegt, die nun beispielsweise erstmals auch Unternehmensanleihen beinhalten würden. Damit trage die FED auch zur Finanzierung von Unternehmen bei. "Das Hauptziel der Zentralbanken ist die Sicherstellung von Liquidität an den Finanzmärkten - diese wird in diesem Jahr daher neue, massive Ausmaße annehmen", erläutere Galler. Die Notenbanken würden den Märkten über 8 Billionen US-Dollar weltweit zur Verfügung stellen.Das Risiko einer zweiten großen Infektionswelle, wie derzeit in Singapur, könnte zu einer W-förmigen Erholung führen und bleibe nach Meinung von Tilmann Galler ebenfalls ein nicht unwahrscheinliches Risikoszenario. Von der Hoffnung auf ein schnelles Ende der Krise müsse man sich in jedem Falle verabschieden.