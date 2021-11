Privatanleger setzen oft alles auf eine Karte

Privatanleger sollten sich ihrer Risikotoleranz bewusst werden

Die Wahl der richtigen Wertpapiere hängt zum Großteil von der Risikotoleranz der Anleger ab. Wie bereits angeschnitten, haben ETFs ein geringeres Risiko im Vergleich zu Einzelaktien oder IPOs, gleichzeitig fallen jedoch auch die Renditen geringer aus. Hier gilt es, die eigene Risikotoleranz objektiv einzuschätzen und infolgedessen ein Portfolio zusammenzustellen, dass dieser Toleranz am besten entspricht.





(Abbildung: IG)



Maxim Manturov, Abteilungsleiter Anlageforschung bei Freedom Finance Europe, sagt hierzu Folgendes: "Der Aktienmarkt und scheinbar alle anderen Anlageklassen sind auf dem Vormarsch, daher möchten auch Neulinge den Sprung in die Investment-Welt wagen. Bevor Anleger ihr Geld jedoch investieren sollten, müssen sie ihre Risikobereitschaft kennen. Einige Anlagen bergen nämlich ein höheres Risiko als andere. Daher lohnt es sich, zuallererst über den Kapitalerhalt nachzudenken. Des Weiteren sollte darüber nachgedacht werden, wie lange auf das investierte Geld verzichtet werden kann und ob man wirklich bereit dazu ist, über mehrere Jahre oder noch länger nicht auf das Geld zuzugreifen. Generell halten die meisten Investoren eine durchschnittliche Jahresrendite von 8-10% oder höher für eine gute Kapitalrendite für langfristige Anlagen an der Börse."



Privatanleger sollten langfristig denken

Viele Erstanleger begehen den Fehler und denken kurzfristig. Der Trend in Richtung Tageshandel bzw. Daytrading macht dies deutlich. Inzwischen treten viele Finanz-Influencer auf, die ihre kurzfristigen Anlagestrategien einer großen Masse in Videos und Blogs auf sozialen Medien mitteilen.



Was jedoch meist ausgelassen wird, ist die Tatsache, dass nur die wenigsten Tageshändler langfristig profitabel sind. Dies hängt damit zusammen, dass der kurzfristige Handel generell ein sehr risikobehaftetes Unterfangen darstellt. Daher ist der Tageshandel nur denjenigen Investoren mit einer außerordentlich hohen Risikobereitschaft zu empfehlen.



Anders sieht es dagegen bei langfristigen Anlagestrategien aus. Wie bereits erwähnt können diese 8-10% an Kapitalrendite einbringen. Hier gibt es eine ganze Auswahl von zukunftsfähigen und vergleichsweise sicheren ETFs, die sich an langfristige Investoren richten.



Des Weiteren kommt bei langfristigen Anlagestrategien der Zinseszinseffekt ins Spiel. Dieser wirkt sich wie ein Schneeball auf die eigenen Anlagen aus. Wer beispielsweise einmalig 100 Euro bei einem Jahreszins von 10% anlegt, wird bei einer vereinfachten Rechnung nach 10 Jahren knapp 260 Euro auf dem Konto haben. Dies liegt darin, dass der Zins auf das angelegte Geld weiter verzinst wird und sich das Kapital hierdurch wie von selbst vermehrt.



Dementsprechend gilt auch, dass Investoren bereits frühzeitig Geld anlegen sollten, um langfristig zu profitieren. Generell gilt: Je früher angelegt wird, desto besser greift der Zinseszinseffekt. Selbst, wenn das eigene Handelsportfolio nicht auf 10% Rendite kommt, fällt der Geldbetrag auch bei kleineren Prozentsätzen hoch aus. Hier kommt es in erster Linie auf die Geduld und die Ausdauer an, monatliche Einzahlungen zu tätigen und das Geld über mehrere Jahre nicht anzurühren.



Wer das Geld streut, ein Portfolio anhand der eigenen Risikotoleranz anlegt und gleichzeitig noch langfristig plant, vermeidet drei der größten Anfängerfehler und hat die besten Voraussetzungen, das eigene Kapital für sich arbeiten zu lassen. (29.11.2021/ac/a/m)









