Die wirtschaftliche Situation ähnele der eines Schiffes, das auf wundersame Weise die Küste erreicht habe, nachdem es den perfekten Sturm überstanden habe. Jeder sei froh, am Leben zu sein, aber was als nächstes komme, bleibe unklar. Die Rückgänge des BIP seien überall beispiellos gewesen, ebenso wie die fiskalische Unterstützung. Wahrscheinlich als Folge davon habe die Wirtschaftstätigkeit die Talsohle durchschritten und sogar einige zaghafte Anzeichen eines Comebacks gezeigt, wobei sich die Einzelhandelsumsätze, die Einkaufsmanagerindices und die Industrieproduktion im vergangenen Monat überall auf dem Kontinent über die Erwartungen hinaus verbessert hätten.



Doch gerade die Wirksamkeit der öffentlichen Unterstützung lasse Zweifel an der Geschwindigkeit und Solidität der Erholung aufkommen: Arbeitslosigkeit und Konkurse - die Kanarienvögel im Kohlebergwerk jeder Rezession - hätten sich in den meisten EU-Ländern kaum bewegt. Dies sei eindeutig ein Ergebnis der großzügigen Kurzarbeiterregelungen und Schutzprogramme der Regierungen für kleine und mittelständische Unternehmen. Es stelle sich allerdings die Frage, ob die Wirtschaft in der Lage sein werde, alle beurlaubten Arbeitnehmer und Unternehmensumsätze zurückzuholen, bevor diese Programme auslaufen würden.



In Deutschland und Italien seien die Urlaubsregelungen bis Ende des Jahres und in Großbritannien, Spanien, der Schweiz und Irland bis zum Herbst verlängert worden. Bis dahin scheinen die Menschen verständlicherweise vorsichtig zu sein und sich auf trübe Tage vorzubereiten: Die Sparquoten sind überall in Europa sprunghaft angestiegen, so die Experten von Barings. Sofern sich dies nicht umkehre und die Menschen und Unternehmen wieder Ausgaben und Investitionen tätigen würden, würden sich die Befürchtungen von selbst erfüllen, da hohe Ersparnisse die Nachfrage dämpfen, den Aufschwung behindern und die Wirtschaft nicht in die Lage versetzen würden, alle beurlaubten Arbeitnehmer vor Jahresende wiedereinzustellen. Also ja, wir hätten den Lockdown ein stückweit hinter uns gelassen, aber der Weg, der vor uns liege, sei noch lang und ungewiss. (09.07.2020/ac/a/m)





Boston (www.aktiencheck.de) - In Europa hat der Sommer Einzug gehalten, und alle Länder kommen aus dem Lockdown heraus, so Matteo Cominetta, Senior Economist des Barings Investment Institute, im aktuellen Kommentar zur wirtschaftlichen Entwicklung unter dem Eindruck des vorläufigen Abklingens der Corona-Pandemie in Europa.Wie erwartet, habe dies die Stimmung auf dem ganzen Kontinent aufgehellt - das Verbrauchervertrauen steige. Das Wiederauftreten von Virus-Clustern in einigen Regionen habe nicht zu neuen Massenhysterien geführt, sondern je nach Ausmaß zu lokalen Einschränkungen. Die Daten zur Passanten- und Kundenfrequenz und zum Verkehrsaufkommen würden Widerstandsfähigkeit zeigen. Die Regierungen würden die Situation sehr aufmerksam beobachten und das Erreichen der jetzt so wichtigen R-Null-Infektionsrate vorantreiben.