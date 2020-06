Börsenplätze Waste Management-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Waste Management-Aktie:

94,91 EUR +2,00% (19.06.2020, 13:37)



NYSE-Aktienkurs Waste Management-Aktie:

104,64 USD -1,00% (18.06.2020)



ISIN Waste Management-Aktie:

US94106L1098



WKN Waste Management-Aktie:

893579



Ticker-Symbol Waste Management-Aktie:

UWS



NYSE Ticker-Symbol Waste Management-Aktie:

WM



Kurzprofil Waste Management Inc.:



Waste Management Inc. (ISIN: US94106L1098, WKN: 893579, Ticker-Symbol: UWS, NYSE-Symbol: WM) ist ein führendes Unternehmen der Abfallwirtschaft im nordamerikanischen Raum. Es bietet Müllabfuhr-Dienste, Mülltransport und -entsorgung, Recycling oder Umwandlung von Abfall in Energie an. Die Kunden sind private Haushalte, Firmen, staatliche Einrichtungen, andere Müllabfuhr-Unternehmen und Stromversorger. Das Unternehmen unterhält eigene Mülldeponien, Zwischenlager und Recyclinganlagen und ist zusätzlich über eigene Anlagen in der Energiegewinnung durch Abfälle tätig. Das Unternehmen versorgt mehr als 20 Millionen Haushalte und zwei Millionen Unternehmen in ganz Amerika. (19.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Waste Management-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie von Waste Management Inc. (ISIN: US94106L1098, WKN: 893579, Ticker-Symbol: UWS, NYSE-Symbol: WM) ein Kauf.Der Abfall- und Recyclingspezialist bleibe sich auch in Krisenzeiten treu und schütte am Freitag seine Quartalsdividende von 0,54 Dollar aus (Stichtag: 5. Juni 2020). Für das gesamte Jahr hochgerechnet entspreche das einer Dividende in Höhe von 2,18 Dollar. Daraus ergebe sich eine Rendite von rund zwei Prozent. Die Ausschüttung fuße vor allem auf der soliden operativen und fundamentalen Verfassung von Waste Management.Bisher stecke Waste Management (WM) die Krise gut weg. Im ersten Quartal habe der Konzern ein leichtes Umsatzwachstum von 3,70 auf 3,73 Milliarden Dollar verbucht. Der Gewinn je Aktie habe bei 0,85 Dollar gelegen.Verständlich, denn WM erwirtschafte seinen Umsatz damit, Müll von Millionen Menschen und Unternehmen abzuholen. Kaum vorstellbar, wenn diese Dienstleistung ausfallen würde. Laut dem "Environmental Business Journal" wachse die Abfallindustrie bis 2023 mit jährlichen Wachstumsraten von 2,3 Prozent. "Bloomberg"-Analysten zufolge sei WM Marktführer in Nordamerika im Bereich Feststoffabfall, der Marktanteil betrage 23 Prozent. Mit effektiver Kostenkontrolle und starker Preisdisziplin habe es WM geschafft, seine EBITDA-Marge seit 2012 um über fünf Prozentpunkte zu erhöhen.Die Waste-Management Aktie bleibt ein Kauf, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link