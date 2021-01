Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Keine Frage: Wasserstoff gilt als die Lösung im Kampf gegen den Klimawandel, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Nach der starken Kursrally in den vergangenen Wochen und Monaten lege das Wasserstoff-Duo zurzeit eine Verschnaufpause ein. Eine gute Möglichkeit für Anleger, sich zwei Dingen bewusst zu werden. Erstens: Die Aktien von FuelCell Energy und Plug Power seien momentan extrem hoch bewertet und zweitens: Wasserstoff sei politisch gewollt, langfristig weiter aussichtsreich. Trotzdem sei ein Rückschlagrisiko wegen der vorangegangenen Rally immer noch gegeben.Wer an der Performance der Wasserstoff-Highflyer partizipieren wolle, könne zu einem Faktor-1-Zertifikat auf den E-Wasserstoff Nordamerika Index setzen. In diesem Aktienbarometer befänden sich neben FuelCell Energy und Plug Power acht weitere Wasserstoff-Player. Dadurch werde das Risiko auf mehreren Schultern verteilt. (29.01.2021/ac/a/m)