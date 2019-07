Börsenplätze WashTec-Aktie:



Xetra-Aktienkurs WashTec-Aktie:

49,60 EUR -12,83% (08.07.2019, 13:15)



Tradegate-Aktienkurs WashTec-Aktie:

49,65 EUR -8,06% (08.07.2019, 13:31)



ISIN WashTec-Aktie:

DE0007507501



WKN WashTec-Aktie:

750750



Ticker-Symbol WashTec-Aktie:

WSU



Kurzprofil WashTec AG :



Die WashTec-Gruppe (ISIN: DE0007507501, WKN: 750750, Ticker-Symbol: WSU) mit Sitz in Augsburg, Deutschland, ist der führende Anbieter von innovativen Lösungen rund um die Fahrzeugwäsche weltweit. Insgesamt beschäftigt WashTec knapp 1.700 Mitarbeiter und ist mit eigenen Tochtergesellschaften in allen wesentlichen Märkten in Europa, Nordamerika sowie China und Australien präsent. Darüber hinaus verfügt WashTec über ein breites Netz von selbständigen Vertriebspartnern und ist so insgesamt in rund 70 Ländern der Welt vertreten. (08.07.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - WashTec-Aktienanalyse von Michael Schröder vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Fahrzeugwaschanlagen WashTec AG (ISIN: DE0007507501, WKN: 750750, Ticker-Symbol: WSU) unter die Lupe.Das Unternehmen habe seine Prognose für das laufende Jahr gesenkt. WashTec erwarte für 2019 bei stagnierenden Umsätzen einen rückläufigen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT). Der Grund liege im schwachen Geschäft mit Großkunden. Die SDAX-Aktie falle auf das tiefste Niveau seit Januar 2017, unter die 50-Euro-Marke, ab.Der vorübergehende Rückschlag eröffne eine gute Einstiegsmöglichkeit bei den Aktien des Waschanlagen-Spezialisten, so Analyst Aliaksandr Halitsa. Einige wichtige Kunden hätten sich zuletzt wohl mit endgültigen Projektgenehmigungen zurückgehalten, was aber nur vorübergehend sein sollte. Dem Vernehmen nach dürfte zu einer zeitnahen Widerbelebung der Umsätze kommen. Gepaart mit entsprechenden Kostenreduzierungen dürften die Marge ab dem nächsten Jahr wieder anziehen.Solange es Autos gebe, gebe es auch einen Bedarf an Waschanlagen. Die Märkte in der Kernregion Europa seien zwar gesättigt. In Osteuropa, Asien und Nordamerika biete sich Washtec allerdings noch einige Möglichkeiten zur Expansion. Der globale Einsatz der modularen Plattform und eine wieder anziehende Nachfrage vonseiten der Großkunden, die sich für knapp die Hälfte der Erlöse verantwortlich zeigen würden, dürften zu einer Belebung der Margen führen.