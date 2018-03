Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten die WashTec-Aktie zu kaufen. (Analyse vom 05.03.2018)



Die WashTec-Gruppe (ISIN: DE0007507501, WKN: 750750, Ticker-Symbol: WSU) mit Sitz in Augsburg, Deutschland, ist der führende Anbieter von innovativen Lösungen rund um die Fahrzeugwäsche weltweit. Insgesamt beschäftigt WashTec knapp 1.700 Mitarbeiter und ist mit eigenen Tochtergesellschaften in allen wesentlichen Märkten in Europa, Nordamerika sowie China und Australien präsent. Darüber hinaus verfügt WashTec über ein breites Netz von selbständigen Vertriebspartnern und ist so insgesamt in rund 70 Ländern der Welt vertreten. (05.03.2018/ac/a/nw)



Nach vorläufigen Zahlen habe WashTec einen Umsatz von 425 Mio. Euro erzielt. Das entspreche einem starken Umsatzplus von 14%. Der Gewinn vor Steuern und Zinsen sei um 18,4% auf 52,2 Mio. Euro geklettert. Die EBIT-Marge habe sich von 11,8 auf 12,3% verbessern können. Insgesamt lägen diese Zahlen im Rahmen der Erwartungen der Experten. Die eigene Prognose hätten die Augsburger bei Umsatz und EBIT getroffen. Entsprechend zufrieden zeige sich Vorstandsmitglied Karoline Kalb im Hintergrundgespräch. "Wir sind in allen Regionen stark gewachsen. Vor allem in Nordamerika. Dort hat sich das Wachstum gegenüber dem Jahresanfang allerdings gegen Ende des Jahres erwartungsgemäß abgeschwächt." Die Abschwächung des Geschäfts in der zweiten Jahreshälfte 2017 habe Kalb frühzeitig angekündigt und sollte niemanden überrascht haben.Das starke Wachstum in Nordamerika sei bereits im letzten Quartal 2016 und Startquartal 2017 von einer großen Nachfrage seitens Großkunden nach Maschinen geprägt gewesen, die sich nicht ständig wiederholen lasse. Nach neun Monaten habe das Umsatzplus in Nordamerika bei rund 60% gelegen und dürfte sich im Gesamtjahr 2017 auf ca. 30% belaufen haben. Im wichtigsten Markt, Europa, habe das Wachstum nach neun Monaten 15% betragen und sollte auch im Gesamtjahr ein gutes zweistelliges Plus ausweisen. In der Region Asien/Pazifik sei das Umsatzwachstum im Neunmonatszeitraum 2017 mit 15% rückläufig gewesen. Dies habe vor allem an der Schwäche des australischen Marktes gelegen, der sich jedoch im zweiten Halbjahr wieder deutlich erholt habe. Die Zuwachsraten in China seien weiterhin sehr deutlich. "Der Markt in China wächst weiterhin sehr stark. Der Umsatzanteil im Vergleich zu unserem Gesamtumsatz ist aber unverändert gering. Perspektivisch wird sich dies sicherlich ändern, und wir erwarten auch in diesem Jahr ein starkes Wachstum in China".Netto werde WashTec nach Berechnungen der Experten einen Gewinn von ca. 37 Mio. Euro ausweisen. Das entspreche einem Gewinn von etwa 2,65 Euro pro Aktie. Keine negativen Effekte erwarte Kalb aus der Steuerreform in den USA. "Wir haben dort keine Verlustvorträge aktiviert, die abgeschrieben werden müssten. Unsere Steuerquote war in Amerika aufgrund von Verlustvorträgen bisher gering. Diese sind nunmehr aufgebraucht. Über die neue Besteuerung ab 2018 freuen wir uns natürlich." Wie üblich werde das Unternehmen eine sehr aktionärsfreundliche Dividende ausschütten. "Wir werden den Großteil unseres Gewinns wieder auszahlen. Über die Höhe haben wir noch nicht final entschieden." Im Vorjahr habe die Firma 2,10 Euro je Aktie an die Anteilseigner ausgeschüttet. Die Experten würden eine Dividende von mindestens 2,30 Euro für wahrscheinlich halten. Auf aktuellem Kursniveau errechne sich immerhin eine Dividendenrendite von fast 3,5%. Der eine oder andere Investor erwarte sogar eine Auszahlung von 2,50 Euro je Aktie.Die Experten seien gespannt. Aktionäre würden die Dividende nach der Hauptversammlung erhalten, die bereits am 30. April stattfinde. Schlussendlich habe sich die Gesellschaft inzwischen für eine Ausschüttung von 2,45 Euro je Aktie entschieden, was die Rendite sehr attraktiv mache.Kalb prognostiziere mit einem durchschnittlichen Wachstum von 3 bis 5% pro Jahr vor Sondereffekten bei einer deutlich zweistelligen EBIT-Marge. Für das Jahr 2018 habe sie noch keine Prognose preisgeben wollen. "Unser Geschäft entwickelt sich weltweit positiv. Wir sind zuversichtlich. Alle Märkte sind intakt. Wir sehen keine Wolken am Himmel. Rechnen wir die Sonderinvestitionen in Nordamerika heraus, dann wird Nordamerika auch 2018 eine gute Performance zeigen". Zudem werde es wohl kaum der Anspruch von WashTec sein, 2018 in der Gruppe zu schrumpfen. Nach Berechnungen der Experten sollte ein moderates Wachstum machbar sein. Sie würden in diesem Jahr mit einem Umsatz zwischen 435 und 445 Mio. Euro rechnen.Die EBIT-Marge sollte sich gegenüber dem Vorjahr auf 12,5 bis 13% verbessern. Laufe alles glatt, könnte ein EBIT von 58 Mio. Euro erreichbar sein. Das würde einem Gewinn je Aktie von ca. 3 Euro entsprechen. 2016 habe WashTec kräftig investiert. Insgesamt ca. 19 Mio. Euro. 2017 bereits weniger. 2018 würden sich die Investitionen wieder auf 10 bis 12 Mio. Euro normalisieren. Das werde den Free Cashflow beflügeln, den die Experten 2018 auf bis zu 30 Mio. Euro schätzen würden.Bei Kursen um 68 Euro werde die Aktie von WashTec für das Jahr 2018 mit einem KGV von 22 gehandelt. So günstig sei das Papier schon lange nicht mehr zu haben gewesen. WashTec bleibe ein Wachstumsunternehmen mit starken Cashflows und weiter steigenden EBIT-Margen sowie einer soliden Bilanz mit nahezu keinerlei Schulden. Zudem sei die Dividendenrendite attraktiv.