Komplettes Online-Angebot: Digitale Banken

Herausfordernde Banken

NeoBanken

Vereinfachte Kontoeröffnung: Ein Konto lässt sich bei einer NeoBank innerhalb weniger Minuten jederzeit eröffnen und steht Ihnen ebenso schnell zur vollumfänglichen Nutzung zur Verfügung. Dies funktioniert online über die Webseite der NeoBank und Sie brauchen sich lediglich mit per Video-Ident zu verifizieren. Es sind keinerlei Einkommensnachweise notwendig und auch vom Bankgeschäft ausgeschlossene Menschen können sich ein Bankkonto einrichten.





Banking rund um die Uhr: Ganz gleich, wo Sie sich in der Welt befinden und wie spät es sein mag, können Sie jederzeit Überweisungen durchführen oder Ihren Kontostand einsehen. Dies geschieht ebenfalls komplett unabhängig vom genutzten Endgerät, da Sie zu ihrem Konto per App oder einem PC Zugang erhalten.





Höhere Zinsen: Eine NeoBank kann auch aufgrund der großen Kostenersparnis zur Erhaltung eines Filialnetzwerks höhere Zinsen anbieten - sofern sie Sparkonten anbietet. In Zeiten von Niedrigzinsen könnte dies ein interessanter Aspekt sein.





Integration von Zahlungsdiensten: Einige NeoBanken haben Zahlungsdienste bei ihrem Angebot integriert, sodass Zahlungen schneller bearbeitet werden können.





Einfache Zahlungen: Bei NeoBanken profitieren Sie von einer Bankkarte, die international ohne hohe Umrechnungsgebühren genutzt werden kann.





Von Millennials für Millennials gemacht: NeoBanken sind aus der Feder von technikaffinen Millennials entstanden und weisen sich durch eine hohe Nutzerfreundlichkeit aus. Der Umgangston ist bei NeoBanken ebenfalls lockerer als bei traditionellen Banken, was ihrem Modell einen persönlichen Touch verleiht.

Nachteile von NeoBanken



Kein persönlicher Ansprechpartner: NeoBanken haben aus Mangel an Filialnetzwerken nicht den Vorteil, einen persönlichen Ansprechpartner vor Ort zu bieten. Bei Fragen können Sie mit einer NeoBank lediglich per Chatbot, E-Mail oder Telefon in Kontakt treten.





Keine Bareinzahlungen: NeoBanken sind komplett online und digital. Falls Sie Geld auf Ihr Konto bei einer NeoBank einzahlen möchten, können Sie dies lediglich per Überweisung oder Verknüpfung anderer Zahlungsdienstleister tun (z. B. Geld vom Paypal-Konto auf das NeoBank-Konto einzahlen) realisieren. Sie orientieren sich an Online Wallets und aufgrund des nicht vorhandenen Filialnetzwerks ist folglich keine Barauszahlung möglich.





Keine Darlehen: NeoBanken bieten nur ein Basismodell des modernen Banking an, was bedeutet, dass Sie nur Geld auf Ihr Konto verbuchen sowie überweisen können. Zusätzliche Dienstleistungen wie Darlehen und Depots oder Sparkonten sind bei NeoBanken nicht Teil des Angebots. Hinsichtlich Sparkonten bei NeoBanken bietet die Solaris Bank aktuell die einzige Ausnahme.





NeoBanken können bankrottgehen: Es gab bereits einige NeoBanken mit einem erfolgversprechenden Geschäftsmodell, die jedoch ihre virtuellen Türen wieder schließen mussten. Ohne Banklizenz oder Verknüpfung zu einer traditionellen Bank müssen Sie unter Umständen im Fall einer Insolvenz schnell eine neue Bank suchen. Möglicherweise sind die Konten bei einer NeoBank zudem nicht versichert, was sich im Fall einer Insolvenz negativ auf Ihr Bankkonto auswirken kann. (17.03.2022/ac/a/m)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Seit dem Lehman-Schock im Jahr 2008 und der einhergehenden Finanzkrise hat sich im Bankensektor viel getan - vor allem aufgrund des wachsenden Misstrauens gegenüber traditionellen Großbanken. NeoBanken sind nur einer der vielen neuen Begriffe aus der FinTech-Industrie, die dem durchschnittlichen Bürger die Übersicht erschweren. Dies beginnt bereits bei der Auseinanderhaltung von digitalen Banken und NeoBanken, die wiederum häufig beides miteinander vereinen und auch herausforderende Banken genannt werden. Angesichts dessen, dass NeoBanken keinerlei physische Präsenz haben, fallen geringere Gebühren an. Ihre Ersparnis leiten NeoBanken folglich an den Kunden weiter, genau wie Sie beispielsweise von einem Online Casino wie Vulkan Bet 50 Free Spins leichter erhalten können.Beginnen wir zunächst den Begriff digitaler Banken zu erörtern. Sogenannte digitale Banken bieten sämtliche Bankdienstleistungen online an, die von einer Bank vor Ort ebenfalls geboten werden. Somit erhalten Sie bei einer digitalen Bank ein ganz normales Girokonto, ein Sparkonto, ein Depot und Kredite. Mit einem Konto einer digitalen Bank können Sie ganz normal Geld einzahlen sowie Geld abheben. Das Angebot einer digitalen Bank ähnelt sich folglich sehr dem Online-Banking. Allerdings verfügen digitale Banken meistens nicht über ein Filialnetzwerk, während sie über einen Hauptsitz sowie über eine Banklizenz verfügen können.Online-Banking kann von jeder etablierten Bank angeboten werden und ist heutzutage mittlerweile gang und gäbe. Im Grunde vereinfacht Online-Banking Ihnen das Bankengeschäft, sodass Sie beispielsweise online Überweisungen einfach entrichten sowie Daueraufträge einrichten können. Die meisten traditionellen Banken, wie die Sparkasse, Volksbank oder Consorsbank bieten Online-Banking an. Um einen breiteren Kundenkreis anzusprechen, bieten auch sie sämtliche Bankdienstleistungen in digitaler Form an - von der Kontoeröffnung bis hin zum Einrichten eines Wertpapierdepots.Die Bezeichnung "Herausfordernde Banken" stammt aus dem englischen Begriff "Challenging Banks" (challenging = herausfordern) ab. Eine Challenging Bank fordert den bestehenden Bankensektor mit der Entwicklung neuer Technologien heraus, funktionieren jedoch im Grunde wie eine traditionelle Bank und haben eine gültige Banklizenz. Sie können eine Art Filialnetz haben, dies ist jedoch in der Regel sehr begrenzt, sodass sie lediglich einen physischen Hauptsitz haben. Ihre Präsenz ist vorwiegend online.NeoBanken wie N26 oder Revolut sind selbstverständlich Herausfordernde Banken, da sie mit ihrem Angebot als StartUp bestehende Banken herausfordern. Sie sind ebenfalls digitale Banken, nur ist ihre Präsenz komplett online ausgelegt. Sie haben keinerlei stationäre oder physische Präsenz. Entsprechend funktioniert eine NeoBank ausschließlich online. NeoBanken sind komplett unabhängig von anderen Banken und bieten ihre Services mithilfe von Apps sowie Zugang über den PC an.NeoBanken haben nur ein geringes Serviceangebot, sodass möglicherweise lediglich Online-Banking mit einer NeoBank möglich ist. Sie haben keine reguläre Banklizenz, können dafür aber eine Partnerschaft mit einer anderen Bank bilden, um weitere Bankdienstleistungen anzubieten. Um ihren Kunden ein individuelles Angebot an Dienstleistungen zu bieten, arbeiten NeoBanken vorwiegend mit Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen. Über ihre Apps und Online-Plattformen können NeoBanken Daten Ihrer Kunden einfacher sammeln und analysieren, um Ihre Services zu optimieren.