Kryptowährung in der Glücksspielbranche

Doch auch die Kryptowährung ist hier auf dem Vormarsch. Bitcoin, Litecoin oder Ethereum werden bereits gelegentlich angeboten, um Poker, Slots und Co. mit der virtuellen Währung spielen zu können. Selbstverständlich kann sich der Spieler auch erzielte Gewinne wieder in Form der Kryptowährung auszahlen lassen. Neben der Sicherheit und Anonymität bei Transaktionen zwischen Online Casino und Spieler sind es außerdem die Schnelligkeit und die geringen Gebühren, warum Kryptowährung zunehmende Popularität erfährt.



Die Veränderung der iGaming Welt durch Blockchain-Technologie

Mittlerweile geht es weit über das Bezahlen bei Spielen mit Kryptowährung hinaus. Die Blockchain-Technologie mischt auf einer ganz anderen Ebene die Spielwelt auf. Den Meilenstein dafür hat das Online-Spiel CryptoKitties in 2017 gelegt, das sofort auf Begeisterung gestoßen ist. Entwickelt, um Menschen mit Krypto vertraut zu machen, ist das Spiel das Erste, das der Blockchain-Technologie zugrunde liegt. Gamer können virtuelle Kätzchen sammeln und züchten, um diese dann zum besten Preis auf dem In-Game Marktplatz zu verkaufen. Gehandelt wird dabei mit der Kryptowährung Ether, welche wiederum im echten Leben in echtes Geld verwandelt werden kann.



CryptoKitties war nur der Anfang

Mit CryptoKitties wurde schnell deutlich, dass Gaming die perfekte Basis für die Blockchain-Technologie bietet. My Crypto Heroes, Forgotten Artifacts, Blockchain Cuties oder Splinterlands sind nur einige wenige Beispiele von den zahlreichen Spielen, die auf der Blockchain-Technologie basieren. Das Prinzip hinter den Games ist meist dasselbe. Die Blockchain bildet das Belohnungssystem. Fast jedes Videospiel arbeitet mit Belohnungen, um das Interesse und die Motivation beim Spieler hochzuhalten. Dies kann in Form von neuen Items sein oder aufsteigenden Leveln mit zusätzlichen Fähigkeiten. Das Besondere bei Krypto-Spielen ist, dass nun zusätzlich echtes Geld verdient werden kann - und das ganze spielerisch.



Warum sind Krypto-Spiele so beliebt?

Klar, dass Gamer spielerisch Geld verdienen können, ist wohl eines der Hauptargumente dafür, dass diese Art von Spielen so florieren. Auf diese Weise werden zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Das Spielen ist ein Hobby und gleichzeitig besteht die Chance, seine Geldbörse aufzupolieren. Hinzu kommt, dass die auf Blockchain basierten Spiele die Einführung in ein für viele eher fremdes und abstraktes Thema sehr einfach und zugänglich machen. Auf diese Weise sind es nicht nur die "Nerds", die sich auf dem virtuellen Marktplatz tummeln.



Fazit: Der Trend hat uns längst erreicht

Vorreiter bei den Krypto-Spielen ist Japan. Doch auch in Europa ist der Trend längst angekommen und gewinnt zunehmend an Popularität. Das ist nicht weiter verwunderlich. Schließlich kann auf spielerische Weise ein komplexes Themenfeld erlernt werden und gleichzeitig Geld verdient werden. (03.11.2021/ac/a/m)









