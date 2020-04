Welche Vorteile bietet ein Forex-Broker?



Vollständige Anonymität - Die Handelsaktivität mit einem ECN-Broker ist vollständig anonym. Das bedeutet, dass Händler zu neutralen Preisen handeln können, die nur die tatsächlichen Marktbedingungen widerspiegeln. Neutrale Preise sind nicht gegen die Richtung eines Händlers geneigt, die auf Strategien, aktuellen Marktpositionen oder Taktiken basiert.

Soforthandel - Der Handel findet sofort statt, per Live-Streaming, mit den besten Endpreisen und sofortigen Bestätigungen. Sobald ein Handel abgeschlossen ist, ist er endgültig und bestätigt. Es gibt keinen Dealing Desk, der im Weg stehen könnte, und keine Neuquotierungen.

Automatisierte Daten - Das persönliche Handelsmodell und das Risikomanagementsystem eines Händlers können mit dem Daten-Feed und der Matching-Engine des Brokers verbunden werden, wodurch der Zugang zu den besten Geboten und Preisen sowie zu einer Reihe anderer Daten ermöglicht wird.

Variable Spreads - Ein ECN Forex Broker hat immer variable Spreads. Das liegt daran, dass sie nicht wie ein Händler die Gebote kontrollieren können.

Auswahl des besten ECN-Forex-Brokers



Wenn Sie nach soliden und zuverlässigen Handelsbedingungen suchen und ein seriöser, langfristiger Händler sind, sind ECN-Broker auf jeden Fall eine Überlegung wert, denn sie handeln niemals gegen ihre Kunden. Allerdings ist große Vorsicht geboten, denn viele so genannte ECN-Broker sind das überhaupt nicht/ Es gibt einige Fragen, die gestellt werden müssen, um festzustellen, ob ein Broker ehrlich den ECN-Handel anbietet:



Sind die Spreads fest oder variabel? Ein echter ECN-Broker wird nur variable oder variable Spreads anbieten.



Warum sollten Sie mit einem ECN-Makler handeln?



Ein ECN-Broker handelt nicht gegen seine Kunden.



Ein ECN-Makler ist lediglich der Vermittler zwischen Ihren Kauf- und Verkaufsaufträgen, der Sie mit verschiedenen Marktteilnehmern zusammenbringt.



Ein ECN-Broker wettet also nicht gegen Sie, d.h. er nimmt niemals die andere Seite Ihrer Handelspositionen ein.



Dieses Handelsmodell stellt sicher, dass es keinen Interessenkonflikt gibt, da ein ECN-Broker eine Provision erhält, unabhängig davon, ob Sie Geld verdienen oder verlieren.



Der Einsatz eines ECN-Brokers schränkt Kursmanipulationen ein, erhöht die Transparenz und bietet bessere Handelsbedingungen.



Da ein ECN-Broker den Markt nicht "macht", indem er seine eigenen Notierungen erstellt, ist es für ihn schwieriger, Preise zu manipulieren, einfach weil er Preise von verschiedenen Liquiditätsanbietern verwendet.



Mit einem ECN-Broker haben Sie Zugang zu aktuellen Informationen und einer genaueren Kurshistorie, weshalb es für diese Art von Brokern schwieriger ist, Kurse zu manipulieren.



Die transparente Anzeige von Kursen aus offiziellen Quellen in den Handelsplattformen des ECN-Brokers erleichtert Ihnen den sofortigen Handel mit engeren Spreads als bei anderen Brokertypen. Darüber hinaus erhalten Sie in der Regel niedrigere Gebühren und Provisionen sowie sofortige Bestätigungen. (13.04.2020/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) -Ein elektronisches Kommunikationsnetz (ECN) ist ein computergestütztes System, das automatisch Kauf- und Verkaufsaufträge für Wertpapiere auf dem Markt zusammenführt. Es verbindet große Brokerhäuser und einzelne Händler miteinander, so dass sie direkt miteinander handeln können, ohne über einen Zwischenhändler zu gehen, und ermöglicht es Anlegern an verschiedenen geographischen Standorten, schnell und einfach miteinander zu handeln. Finden Sie zuverlässige ECN Forex Broker noch heute!ECN-Makler sind nicht-dealende Desk-Broker, was bedeutet, dass sie den Auftragsfluss nicht an Market Maker weiterleiten. Da ein ECN-Makler nur Handelsgeschäfte zwischen Marktteilnehmern abgleicht, kann er nicht gegen den Kunden handeln, ein Vorwurf, der sich oft gegen einige skrupellose Einzelhandels-Devisenmakler richtet.Ein ECN-Makler erleichtert interessierten Anlegern im gesamten ECN den Handel. Die Zusammenarbeit mit solchen Brokern führt aufgrund der Funktionsweise des ECN häufig zu niedrigeren Gebühren sowie zur Verfügbarkeit zusätzlicher Handelszeit.Die Definition eines Market Makers ist ziemlich einfach zu verstehen - es ist ein Broker, der "die Märkte macht", indem er die Geld- und Briefkurse über seine eigenen Systeme festlegt. Dann zeigt er diese Preise über seine Plattformen an, so dass Anleger Handelspositionen eröffnen und schließen können.Ein ECN-Makler steht für Electronic Communication Network (ECN). Diese Art von Broker bietet seinen Händlern über Interbanken-Handelspreise direkten Zugang zu anderen Marktteilnehmern. Dieses Netzwerk ermöglicht es Käufern und Verkäufern an der Börse, eine Gegenpartei für ihre Handelspositionen zu finden.Durch den Einsatz verschiedener Liquiditätsanbieter kann ein ECN-Makler die Preise dieser Anbieter in derselben Auktion konkurrieren lassen, was in der Regel bedeutet, dass die Händler bessere Preise und günstigere Handelsbedingungen erhalten. Darüber hinaus handeln Händler durch den Einsatz eines ECN-Maklers in der Regel in einem effizienteren und transparenteren Umfeld.In der Regel verdient ein ECN-Broker sein Geld mit dem Handelsvolumen seiner Kunden und erhebt für jede Position eine Provision.