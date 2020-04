Sei es das jetzt gewesen? Nein, denn es sei gut möglich, dass sich beim Auslaufen des Juni-Kontraktes das Spiel in etwas milderer Form nochmal wiederhole, solange das massive Ungleichgewicht am Ölmarkt weiterhin bestehe. Dazu zwei Zahlen: Durch die Coronakrise würden pro Tag bis zu 30 Mio. Barrel weniger nachgefragt als üblich. Die OPEC+ Gruppe habe daraufhin eine Ölförderkürzung von 9,7 Mio. Barrel ab Mai angekündigt.



Es gebe keine Anzeichen dafür, dass der Anpassungsprozess bereits in wenigen Wochen zu Ende sein sollte. Zwar würden einige Ölförderer beginnen, sowohl im Golf von Mexiko als auch in der Fracking-Industrie ihre Ölförderung einzustellen, aber üblicherweise sei das der letzte Ausweg, da die Wiederinbetriebnahme von Ölanlagen hohe Investitionen erfordere und das Risiko bestehe, die Ölförderung niemals wieder auf das alte Niveau hieven zu können. Die OPEC+ Gruppe dürfte auch nicht den Einigungswillen zeigen, um die Förderung im geforderten Maße zurückzufahren.



Die Nachfrageseite dürfte nur ganz allmählich wieder in Gang kommen, denn für die Weltwirtschaft sei keine V-Erholung zu erwarten. Vielmehr sei im Zuge der in den meisten Ländern sehr vorsichtig anlaufenden Lockerungen der Shutdowns mit einem nur zäh zunehmenden Aktivitätsniveau zu rechnen.



Natürlich seien niedrigere Energiepreise für Verbraucher und die meisten Unternehmen etwas Gutes. Die Kaufkraft steige und die Produktionskosten würden sinken. Das sei eine Art Konjunkturprogramm, das sich jedoch in einem Umfeld, in dem Teile der Wirtschaft vom Gesetzesgeber lahmgelegt würden, nur partiell entfalten könne. Gleichzeitig sei die Entwicklung für den Ölsektor jedoch ein Desaster und das mache sich ebenfalls in der Gesamtwirtschaft bemerkbar. Im US-Fracking-Sektor etwa sei die Zahl der aktiven Erdölbohranlagen in einem Monat von 683 auf 438 gesunken, was mit einem Rückgang der Erdölproduktion einhergehe. Investitionen dürften in diesem Sektor auf ein Minimum beschränkt werden, um den Cashflow zu schonen.



Das Risiko, dass ein Anstieg bei den Insolvenzen auf den Bond-Markt für Unternehmensanleihen ausstrahle, sei nicht zu vernachlässigen, werde allerdings durch die US-Notenbank zumindest teilweise aufgefangen. Denn sie habe beschlossen, ein Kaufprogramm für so genannte gefallene Engel aufzulegen, also für Anleihen von Unternehmen, die aus dem Bereich des Investmentgrade in den Junk-Status abgerutscht seien. Das habe schon jetzt die Preise im High Yield-Segment stabilisiert.



Abgesehen von der Fracking-Industrie sei das derzeitige Preisniveau insbesondere für erdölexportierende Schwellen- und Entwicklungsländer wie ein Schlag in die Magengrube eines Menschen, der ohnehin schon am Boden liege. Denn diese Länder würden bereits unter dem Corona-bedingten Nachfrageausfall leiden, dem sich jetzt auch noch der Einnahmenausfall beim Öl dazugeselle. Der Mittlere Osten, viele Länder aus Afrika wie etwa Angola, Libyen und Algerien, und in Lateinamerika vor allem Venezuela, Mexiko und Brasilien seien hier betroffen. Aber auch Staaten wie Norwegen und Kanada würden aufgrund der niedrigeren Erdöleinnahmen zusätzliche Wachstumseinbußen verbuchen.



In der Eurozone und Deutschland dagegen sollten sich die niedrigeren Energiekosten als klare Stütze erweisen, wenn die Konjunktur in den nächsten Monaten wieder etwas an Fahrt aufnehme. Langfristig wäre es aber auch für uns schädlich, wenn die Ölpreise länger als zwölf Monate in diesen niedrigen Gefilden verharren würden, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG. Denn in diesem Fall wäre die nächste Erdölknappheit vorprogrammiert, da Investitionen unterlassen würden. Statt negativer Preise gäbe es Tage, an denen angesichts leerer Rohöllager Mondpreise für den nächsten Future-Kontrakt aufgerufen würden. Daran möchte sich niemand gewöhnen. (Ausgabe vom 23.04.2020) (24.04.2020/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - An den Rohölmärkten herrscht derzeit gelinde gesagt Chaos, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Die zeitweise negativen Ölpreise hätten es in fast jede Gazette geschafft. Wichtiger sei aber, was dieses Umfeld für die Weltwirtschaft bedeute.Negative Zinsen, daran haben wir uns ja mittlerweile gewöhnt, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG. Aber negative Ölpreise? Und dabei gehe es nicht darum, dass der Ölpreis kurz unter die Null-Marke gedippt sei. Nein, es seien Preise von etwa -40 US-Dollar/Barrel aufgerufen worden. (Ein Barrel entspreche 159 Litern Rohöl.) Was also sei los an den Ölmärkten und vor allem: Welche Implikationen habe das für die Weltwirtschaft im Allgemeinen und die Ölindustrie im Besonderen? Die kurze Antwort sei: Die im Zuge der Corona-Krise voller werdenden Öllager seien der eigentliche Grund für die negativen Preise, für die Weltwirtschaft insgesamt seien niedrige Ölpreise teilweise gut, teilweise ein Desaster und die Ölindustrie leide in jedem Fall massiv.Die negativen Ölpreise seien am Terminmarkt festgestellt worden, und zwar beim am 21.04. auslaufenden Mai-Kontrakt. Die Halter des Mai-Futures hätten sich vor der misslichen Situation gesehen, ein Papier zu halten, das sie dazu verpflichte, Öl in physischer Form abzunehmen. Nun, das Öl werde einem nicht geliefert, sondern man erhalte kurz vor dem Auslaufen des Terminkontraktes die Nachricht, dass bei einem etwa auf der Sorte WTI lautenden Kontrakt - um den sei es bei dem negativen Preis gegangen - das Rohöl in einem der Öllager in Cushing, Oklahoma abgeholt werden könne. Solange man es dort lasse, müsse man für die Lagerkosten aufkommen.