Die Energieinfrastruktur stehe vor der Herausforderung, dass die globale Ölnachfrage ihren Höhepunkt möglicherweise bereits überschritten habe. Mittelfristig würden auch Kohlekraftwerke für die Stromerzeugung keine Rolle mehr spielen, und die Stahlindustrie werde einen Ersatz für die Kokskohle finden. Diese Verschiebung würden Energieerzeuger und Schienengüterverkehrsunternehmen, die Kohle befördern, spüren.



Positiv sei jedoch, dass Erdgas in der Übergangsphase in den nächsten zehn Jahren voraussichtlich einer der wichtigsten Brennstoffe bleibt und der Sektor wachsen werde, bis ein struktureller Nachfragerückgang einsetze. Gaskraftwerke könnten in Zeiten hoher Nachfrage schnell Energie liefern. Zudem könnten sie Versorgungsunterbrechungen von erneuerbaren Energien abfedern, wenn Stromnetze modernisiert und erweitert würden, um weitere Solar- und Windparks anzuschließen. Einige Länder und Regionen wie Japan oder der Nordosten der USA würden langfristig - zumindest teilweise - auf Erdgas angewiesen sein, da erneuerbare Energien ihren Energiebedarf nicht decken könnten.



Der Ersatz unwirtschaftlicher konventioneller Energieträger durch günstigere erneuerbare Energien sei für viele Versorger in den kommenden Jahren eine Investitionschance. In den USA könnten sich regulierte Versorgungsunternehmen Ausgaben meist zurückerstatten lassen, gleichzeitig sei es ihnen erlaubt, eine Rendite auf Kapitalausgaben zu erzielen. Führend bei Investitionen in Wind- und Solaranlagen seien große börsennotierte Stromversorger wie NextEra Energy und Xcel Energy. Dies sei eine Quelle für langfristiges Ertragswachstum, insbesondere für größere Versorgungsunternehmen, die von erheblichen Skaleneffekten profitieren könnten.



Unabhängig von der Entkarbonisierung sei wichtig, sich auf qualitative Unternemen, die günstig bewertet seien, zu konzentrieren. Ziele für Investoren könnten börsennotierte Mautstraßen, Flughäfen, Eisenbahnen, Versorgungseinrichtungen, Pipelines und Funktürme sein. Sie würden gemeinsame Merkmale aufweisen wie Markteintrittsbarrieren, Preisgestaltungsmacht, langfristig inflationsgeschützte Einnahmen und mittelfristig starkes Kapitalwachstum. (16.12.2020/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen Monaten ist die Dekarbonisierung vorangeschritten und hat damit auch Infrastrukturanlagen stark beeinflusst, so Peter Meany, Head of Global Listed Infrastructure bei First Sentier Investors.Auf die Netto-Null-Ziele Großbritanniens und der Europäischen Union seien die Netto-Null-Ankündigungen Chinas, Japans und Südkoreas gefolgt.