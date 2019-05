Hamburg (www.aktiencheck.de) - Wieder einmal überraschte US-Präsident Donald Trump die internationalen Kapitalmärkte durch eine Twitter-Nachricht - in diesem Fall negativ, so Carsten Mumm, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.Ich bin mir jedoch nicht sicher, ob das alles nur reine Verhandlungstaktik war, so Carsten Mumm weiter. Trump dürfte mit den bisherigen Ergebnissen nicht zufrieden sein. Das Handelsbilanzdefizit der USA gegenüber China habe sich auch in den letzten Monaten stetig ausgeweitet. Gefordert würden daher weitergehende Zugeständnisse der chinesischen Seite, wie etwa bessere Marktzugänge, weniger staatliche Unterstützung für chinesische Unternehmen oder den Schutz geistigen Eigentums. Schlussendlich gehe es darum, den Weg Chinas zum Technologieführer in vielen Zukunftsbranchen und zur neuen globalen Wirtschaftsmacht Nummer Eins aufzuhalten oder zumindest zu verzögern.Da Trump das Thema auch aus wahlkampftaktischen Gründen brauche, gehe Carsten Mumm davon aus, dass sich der Handelskonflikt noch lange und immer wieder negativ auf die Kapitalmärkte auswirken werde. Zwischenzeitliche Fortschritte in den Gesprächen mit China seien zwar zu erwarten, allerdings gebe es ja auch noch den offenen Konflikt mit Europa. (07.05.2019/ac/a/m)