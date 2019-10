BASF hat zum Beispiel ein eigenes Tochterunternehmen gegründet, welches sich allein um den Bereich 3D Druck kümmert, mit allen rechtlichen Belangen. BASF ist ein global Player mit Hauptsitz in Deutschland, das Chemieunternehmen war seit den 1980er Jahren berühmt für seine Videokassetten und andere Aufzeichnungsmodule. Die Weiterentwicklung von Filamenten für 3D Drucker zählt nur zu einem Feld der chemischen Produktion und Forschung des Großkonzerns, besonders spannend für die Börse sind jedoch immer wieder sogenannte Fusionen. Im Fall von BASF 3D Printing Solutions geht dies meist so vonstatten, dass ein Hersteller von funktionalen 3D Filamenten einfach aufgekauft wird. So lässt sich das Produkt einerseits unter eigenem Namen verkaufen, aber auch die Weiterentwicklung kann zügig vorangetrieben werden. BASF 3D Printing Solutions ist im Moment dabei, Tausende neue Arbeitsplätze in dem Bereich der additiven Fertigung zu schaffen, viele davon werden auch in Deutschland sein.



Was dem 3D Drucker sein Filament ist die Tinte des Druckers für das Büro

Während ein Tintenstrahldrucker eine Seite von oben nach unten und von links nach rechts bedruckt, wird das 3D Objekt in dünnen Schichten übereinander gedruckt, also stets von unten nach oben. Das Filament, also der Druckstoff, besteht beim FDM Druck aus einem Kunststofffaden, welcher auf einer Rolle aufgewickelt ist. Beim Bürodrucker sind meist mehrere Tintenpatronen vorhanden, welche auch einzeln ausgewechselt werden können. Ein 3D Drucker druckt grundsätzlich nur in einer Farbe, mit einem Mehrfachextruder kann aber auch zweifarbig gedruckt werden. Besonders interessant ist die Möglichkeit, über einen zweiten Druckkopf beim 3D Drucker, Stützstrukturen aus einem anderen Werkstoff zu fertigen. Sind diese etwa auch Wachs, lassen sie sich nach dem Druck ganz einfach entfernen und eine umständliche Nachbearbeitung des 3D Objekts entfällt.



3D Druck mit Papier: Von der 2. in die 3. Dimension

Auch ein Blatt Papier ist selbstverständlich dreidimensional, auch wenn die Erweiterung in der z-Ebene überaus gering ausfällt. Einerseits gibt es bereits Patente für das dreidimensionale Drucken mit Zellstoffen, andererseits haben sich pfiffige Hobbybastler einen ganz besonderen 3D Drucker selbst gebastelt. Vielmehr handelt es sich um einen "Drucker", welche eine bestimmte Form aus einem Blatt Papier ausstanzt. Auch hier wird ein 3D Modell im G-Code benötigt, welcher von Maschinen wie CNC Fräsen ebenso gelesen werden kann wie von einem 3D Drucker. Nach den Vorgaben des Maschinencodes schneidet dieser spezielle Drucker nun also Schicht für Schicht die einzelnen Ebenen aus Papier, welche anschließend zusammengeklebt werden können. Diese Art des Druckens stellt jedoch eher eine individuelle Bastelei dar, und wird sich aufgrund des enormen Zeitaufwands in der Industrie nicht durchsetzen können. (04.10.2019/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die additive Fertigung hat branchenübergreifend in viele Unternehmen Einzug gehalten. An der Börse ist jedoch noch kein Boom zu beobachten. Hintergrund ist, dass moderne 3D Drucker immer noch sehr teuer in den Anschaffungskosten sind, und daher nicht für jedes Unternehmen rentabel. Verkürzen sich in naher Zukunft die Druckzeiten noch weiter, kann es binnen weniger Jahre dazu kommen, dass der 3D Druck weltweit für die Massenfertigung eingesetzt wird und das derzeit noch gebräuchliche Spritzgussverfahren ablöst. Hier wäre ein geschickter Kauf von Aktien bares Geld wert, bevor die Aktien von einzelnen Druckerherstellern in die Höhe schnellen. Während der FDM 3D Druck im Heimanwenderbereich bereits eine breite Masse an Anwendern erreicht hat, steckt der industrielle 3D Druck derzeit noch in der "Early Adopter"-Phase. Aber nicht nur die 3D Drucker selbst stehen an der Börse mehr oder weniger hoch im Kurs, auch durchdachte Software und Datenbanken, welche das geistige Eigentum großer Hersteller schützen, werden an der Börse gehandelt.