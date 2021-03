Wo kommt PayPal zum Einsatz?

Wie genau funktioniert Paypal?

Damit das möglich wird, sind eine E-Mail-Adresse und ein Passwort erforderlich. Das Gute ist, dass von nun an nicht jedes Mal die Bankdaten oder Kreditkarten-Daten eingegeben werden müssen. Wer mit Paypal Geld auf sein Wettkonto einzahlen will, braucht keine Gebühren zu zahlen und bekommt relativ schnell das Geld gutgeschrieben. Das alles spricht für diesen Zahlungsdienst.



Geld auf das Wettkonto mit Paypal einzahlen

Wie bereits erwähnt, ist die Einzahlung mit Paypal recht einfach und auch schnell erledigt. Hierfür muss der Verwender einfach nur den gewünschten Einzahlungsbetrag auswählen. Anschließend ist die Eingabe des Passwortes und der E-Mail-Adresse erforderlich. Nun bestätigen Sie noch den Vorgang und bekommen relativ schnell das Geld gutgeschrieben. Zudem können Sie auswählen, auf welche Art Sie bezahlen wollen. Möglich sind die Zahlung per Kreditkarte, per Bankverbindung oder auch per Lastschrift.



Der große Vorteil ist, dass keine weitere Verifikation erforderlich ist. Nachdem Sie die gewünschte Zahlungsart gewählt haben und den Vorgang bestätigen, wird Ihnen der jeweilige Betrag direkt gutgeschrieben. Somit können Sie auch wieder schneller die nächsten Wetten platzieren als bei anderen Zahlungsmethoden, bei denen es teilweise bis zu 24 Stunden oder sogar noch länger dauern kann, bis das Geld auf dem Wettkonto erscheint.



Auf die AGB achten

Die Einzahlungen und auch die Auszahlungen mit Paypal sind in der Regel kostenlos. Dennoch sollten Sie immer einen Blick in die AGB des jeweiligen Buchmachers werfen. Denn hierbei kann es immer zu leichten Abweichungen kommen. Finden Sie auch dort keine Informationen, können Sie sich auch direkt an den Wettanbieter wenden von nachfragen, ob die Zahlung mit Paypal kostenlos ist. So sind Sie immer auf der sicheren Seite und erleben keine bösen Überraschungen.



Wie sicher ist Paypal überhaupt?

Es ist immer davon zu hören, dass Paypal besonders sicher ist. Doch warum ist das so? Dafür sprechen gleich mehrere gute Gründe. Zunächst einmal nutzt Paypal eine komplexe Verschlüsselung bei allen Zahlungsvorgängen. So können die Daten der Kunden von Dritten nicht eingesehen werden. Darüber hinaus gibt es einen sehr ausgeklügelten Käuferschutz. Das bedeutet, dass Sie bei allen Einzahlungen stets auf der sicheren Seite sind. Wenn Ihnen das Geld einmal aus irgendeinem Grund nicht gutgeschrieben wird, brauchen Sie sich nicht an den Wetteranbieter wenden, sondern haben Sie in Paypal einen direkten Ansprechpartner.



Ein weiterer großer Vorteil ist, dass der Anbieter selbst keine privaten Daten von Ihnen einsehen kann, weil diese von Paypal verwaltet werden. Stattdessen sieht der Wettanbieter nur Ihre E-Mail-Adresse und alle anderen Daten bleiben verschlüsselt und damit auch sicher. Somit lässt sich sagen, dass Paypal sehr sicher ist und im Gegensatz zu anderen Zahlungsmethoden noch einige weitere Vorteile mit sich bringt (Siehe oben). Wenn Sie gerne Sportwetten platzieren, sollten Sie den Dienst auf jeden Fall einmal ausprobieren. (29.03.2021/ac/a/m)









