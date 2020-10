Bild: Pixabay

Aktien von Zahlungsanbietern gelten als Geheimtipp

Der Markt birgt ein enormes Wachstumspotenzial

Zugegebenermaßen kann es bei der großen Auswahl an Aktien schwer sein, die richtigen Wertpapiere auszuwählen. Es spricht jedoch wenig dagegen, sich an Branchen zu halten, bei denen im Laufe der nächsten Jahre ein hohes Wachstum zu erwarten ist. Ein gutes Beispiel dafür wäre die E-Mobilität, welche in den kommenden Jahren eine zunehmende Rolle spielen wird, weswegen unter anderem der Autobauer Tesla eine interessante Option für Aktionäre darstellt. Manchmal sind es jedoch Aktien oder Anlageklassen weniger offensichtlicher Branchen, die eine interessante Option sind. Eine davon wäre unumstritten das iGaming.



Die Marktanteile des iGaming in den USA, darunter auch Sportwetten im Internet, wurden von Experten auf 7 Mrd. USD bis 10 Mrd. USD geschätzt. Ein Trend, der sich voraussichtlich die nächsten Jahre fortsetzen sollte. Inzwischen lauten die Prognosen anders. Sowohl iGaming als auch Sportwetten (oft noch separat geführt) werden voraussichtlich beide auf Marktanteile von jeweils 20 Mrd. USD kommen. Von dieser Entwicklung ist auszugehen, da viele Bundesstaaten wegen der aktuellen Krise einen erhöhten Finanzbedarf haben und sich daher vermehrt an die Glücksspielindustrie wenden.



Natürlich handelt es sich hierbei um Prognosen, aber unrealistisch sind diese nicht. Zumal der Börsengang der "Roundhill Sports Betting & iGaming ETF" und die Tatsache, dass "DraftKings" Zugang zum Sportwettenmarkt in Michigan erhalten hat, für den Aufstieg des iGamings sprechen. Da Glücksspiel auch in Deutschland äußerst populär ist, kann eine ähnliche Entwicklung hierzulande nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen gibt es aber einige Regularien, die es Online Casinos und Wettanbietern im Internet schwer machen. Allerdings gibt es Bestrebungen, den Glücksspielmarkt in Deutschland zu revolutionieren, was dem iGaming zugute kommen könnte. Mittlerweile ist die rechtliche Situation ohnehin etwas klarer, als es noch vor einigen Jahren der Fall war. So befinden sich Online Casinos beispielsweise nicht mehr in einer Grauzone, sofern sie gültige Lizenzen vorweisen können.



BETZ und weitere attraktive Optionen für Anleger

Der durchschnittliche Pro-Kopf-Einsatz beim iGaming hinkt in den USA dem Australiens und Großbritanniens hinterher. Mit dem Aufkommen von BETZ sowie den Folgen der Coronakrise dürfte sich das bald ändern. Zudem lässt sich nicht bestreiten, dass BETZ seit seinem Börsengang einen merklichen Kursanstieg hinlegen konnte. Voraussichtlich wird sich dieser Trend fortsetzen und Anleger sollten die Aktie daher auf keinen Fall außer Acht lassen. Viele Aktionäre wissen jedoch gar nicht, was sich alles für Holdings hinter BETZ verbergen. Tatsächlich sind es aber relativ viele und allein das ist ein Grund, der für ein Investment spricht. Mit "William Hill PLC", "PointsBet Holdings Ltd", "DraftKings Inc Class", "Scientific Games Corporation", "Penn National Gaming", "GVC Holdings PLC", "Kindred Group plc Shs Swedish Depository Receipts" und "Flutter Entertainment PLC" ist BETZ ein echtes Schwergewicht der Glücksspielindustrie. Es gibt also kaum eine bessere Aktie für all diejenigen, die in das zunehmend populäre iGaming investieren möchten.



Neben BETZ gibt es noch weitere Aktien, die sich für eine Anlage anbieten. Zwei der aktuell attraktivsten wären "Betsson AB" und "Catena Media PLC". Im Gegensatz zu BETZ musste die "Betsson AB" in den letzten Jahren hohe Kursverluste hinnehmen. Allerdings handelt es sich um einen der führenden Wettanbieter in Skandinavien und es ist nicht auszuschließen, dass die Aktie auf kurz oder lang wieder steigen wird. Mit mehr als 2 Millionen Kunden und einer preisgekrönten Webseite stehen die Chancen zumindest nicht schlecht. Der Kursverlauf der "Catena Media PLC" ist ein wenig anders. Anfangs sind die Kurse angestiegen und erreichten im Mai 2018 ihren Höhepunkt. Seitdem ging es jedoch bergab und die Aktie befindet sich aktuell an einem Tiefpunkt. Viele Experten sehen das aber als Chance für Aktionäre, da ein erneuter Anstieg angesichts des spannenden Konzepts und der exklusiven Partnerschaften des Unternehmens durchaus realistisch ist. (14.10.2020/ac/a/m)









