Sogar Getreide, das sich seit 2012 auf einem Abwärtspfad befunden habe, habe sich in den letzten sechs Monaten um mehr als 45% erholt, was auf die durch La Nina verursachten Dürren in Lateinamerika und China zurückzuführen sei. Das habe diese Länder dazu veranlasst, ihre strategischen Reserven aufzustocken. Darüber hinaus würden die Märkte Gefahr laufen, die Folgen der Inflationserwartungen zu unterschätzen, da alle großen Zentralbanken Zurückhaltung signalisieren würden, wenn es darum gehe, ihre Geldpolitik zu normalisieren, selbst wenn die Inflation über 2,5% steigen sollte.



Bei der letzten OPEC-Sitzung habe Saudi-Arabien die Märkte mit der Ankündigung einer einseitigen Produktionskürzung von 1 Mio. Barrel pro Tag (mbpd) für Februar und März überrascht. Diese Kürzung gleiche die Produktionserhöhung von insgesamt 75 kbpd aus, die Russland und Kasachstan vor allem zur Deckung des inländischen Heizbedarfs im Winter gefordert hätten. Daher habe Öl seine starke Preisrally in Richtung 55 US-Dollar (für Brent) fortsetzen können. Saudi-Arabien strebe einen weiteren Abbau der Lagerbestände im ersten Quartal an, obwohl normalerweise ein saisonaler Aufbau der weltweiten Ölvorräte zu beobachten wäre. Das würde es dem OPEC+-Kartell ermöglichen, die Produktion im zweiten Quartal in großem Umfang zu erhöhen, sobald der Impfstoff und wärmere Temperaturen die Mobilität und die Nachfrage nach Öl steigern dürften.



Die derzeitige Ölnachfrage sei aufgrund von Lockdowns in Europa immer noch fragil (-7 mbpd gegenüber 2019), aber bis zum Jahresende könnte sich die Nachfrage erholen und leicht unter dem 2019er-Niveau von 100 mbpd zu liegen kommen. Die Erholung der Flugaktivität (welche immer noch 40% niedriger sei als 2018) bleibe entscheidend. Asien mache Hoffnung, da sich die Aktivität dort bereits komplett erholt habe.



Die Maßnahmen von Saudi-Arabien würden im Jahr 2021 zu einer täglichen Reduktion des Ölangebots von mehr als 1,4 mbpd führen, was zu einer vollständigen Auflösung der überschüssigen Lagerhaltung an Land führen werde. Die schwimmenden Lager auf See und in Öltankern seien bereits abgebaut worden. Außerdem scheine Saudi-Arabien Russland eine helfende Hand reichen zu wollen, um den Weg für freundliche Verhandlungen über Produktionssteigerungen in Q2 zu ebnen.



Russland fürchte einen Wiederanstieg der Schieferölproduktion, wenn die Ölpreise zu schnell und zu hoch steigen würden. Die freien Kapazitäten außerhalb der OPEC+ seien jedoch begrenzt, da ein Wiederanstieg der Schieferölproduktion durch ESG-Trends gedeckelt werde, die zu höheren Finanzierungskosten führen würden. Dies dürfte dem Kartell helfen, die Marktkontrolle wiederzuerlangen. Es sei auch unklar, ob die neue Biden-Regierung dem Iran noch in diesem Jahr den Export von Öl erlauben werde. Daher habe der Ölpreis das Potenzial, weiter zu steigen, wobei Brent bis zur Jahresmitte über 60 US-Dollar und sogar in einer stärkeren Backwardation gehandelt werden dürfte. (07.01.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die meisten Rohstoffe befinden haben derzeit eine Glückssträhne, so Michel Salden, Leiter Commodities bei Vontobel Asset Management.Selbst Öl, das immer noch mit einer schwachen Nachfrage zu kämpfen habe, habe dank der jüngsten einseitigen saudi-arabischen Produktionskürzungen das Potenzial, bis Mitte des Jahres nördlich von 60 US-Dollar zu notieren.Derzeit würden sich alle wichtigen Rohstoffmärkte erholen. Das liege an der positiven Kombination aus einem schwächelnden US-Dollar, der wirtschaftlichen Erholung vom COVID-19-Schock, den Stimulierungsmaßnahmen der Zentralbanken und den erhöhten Staatsausgaben für Infrastrukturprojekte. Alle zyklischen Rohstoffe, einschließlich Sojabohnen, Mais und Zucker, würden sich derzeit in Backwardation befinden - ein Umstand, der vor allem dem Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage geschuldet sei.