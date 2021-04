Die Bonusbedingungen von Mr Green

Der Willkommensbonus von Mr Green

Allemal im Casino kann sich vor allem der Mr Green Bonus sehen lassen. Vor allem Neukunden können von diesen allemal profitieren. Das Mr Green bietet Ihnen bei der ersten Einzahlung einen Bonus von ganzen 100% bis zu einer Einzahlung von 350 Euro an. Das bedeutet, wenn Sie zum Beispiel, 100 Euro einzahlen, bekommen Sie anschließend noch einen Bonus von ganzen 100 Euro dazu. So können Sie beginnen, mit 200 Euro im Casino zu spielen. Doch ist das noch lange nicht alles, auch werden Ihnen für Ihre erste Einzahlung, 200 Freispiele dazugegeben. So können Sie das Casino auf Herz und Nieren prüfen.



Die Spielauswahl

Wenn Sie auf der Suche nach einem Casino sind, das Ihnen eine große Spielauswahl bietet, dann sind Sie im Mr Green Online Casino ebenfalls richtig. Hier haben Sie die Möglichkeit zwischen mehr als 500 Spielen zu wählen. Außerdem arbeitet das Casino ausschlich mit namhaften Software-Entwicklern zusammen. So ist Ihnen vor allem ein sicheres Spielen in diesem Online Casino garantiert. Nicht nur zwischen zahlreichen Spielautomaten können Sie hier entscheiden, sondern vor allem auch zwischen vielen Tischspielen. Des Weiteren erwartet Sie hier auch ein Live Casino mit einer sehr guten Auswahl an Spielen. Auch die Jackpot Slots in diesem Casino kommen absolut nicht zu kurz.



Sicherheit ist Ihnen mit Mr Green garantiert!

Sicherheit spielt in einem Online Casino eine bedeutende Rolle. Doch auch darüber müssen Sie sich absolut keine Gedanken machen, wenn Sie sich für das Mr Green Casino entscheiden. Hier ist Ihnen ein verantwortungsbewusstes Spielen gewährleistet. Das Casino verwendet ein spezielles Software Prognose Tool, mit welchem das Spielverhalten der unterschiedlichen Spieler genau beobachtet wird. So kann frühzeitig erkennt werden, wenn die Gefahr zur Spielsucht besteht. Ebenfalls kann die Kundenzufriedenheit allemal überzeugen.



Wie bereits erwähnt ist die Auswahl an unterschiedlichen Online Casinos besonders große. So empfiehlt sich hier ebenfalls, wenn man einen Vergleich durchführt, bevor man sich für ein gewisses Casino entscheidet. Mit Mr Green sind Sie auf jeden Fall auf der sicheren Seite.









