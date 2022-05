Vier Argumente, die für Emerging-Markets-Aktien sprechen würden:



Gesunde Unternehmen: Solide Bilanzen sollten es den Unternehmen aus den Emerging Markets ermöglichen, künftige Schwierigkeiten zu überstehen und in Wachstum zu investieren, sobald sie das makroökonomische Umfeld für sicherer halten würden.



Starke Volkswirtschaften: Die makroökonomischen Fundamentaldaten hätten sich deutlich verbessert. Viele der Schwellenländer, die vor zehn Jahren ein Zwillingsdefizit gehabt hätten, seien heute in einer viel stärkeren Position. Außerdem würden Schwellenländer dazu neigen, sich in einem Umfeld steigender Zinsen gut zu entwickeln.



Günstige Bewertungen: Schwellenländer-Aktien würden gegenüber ihren historischen Werten und gegenüber den Industriemärkten mit einem Abschlag gehandelt. Nach der jüngsten Korrektur im April sei das Kurs-Buchwert-Verhältnis in den Schwellenländern auf einem Niveau, das man in den letzten 20 Jahren kaum gesehen habe. Viele Unternehmen böten großes Aufwärtspotenzial gegenüber ihrem inneren Wert.



Emerging-Markets-Währungen würden attraktiv aussehen: Vor allem jetzt, da die Inflation in vielen Ländern ihren Höhepunkt erreicht habe und sie wieder solide reale Renditen böten.





Aber wie stark wirke er sich tatsächlich auf die aufstrebenden Länder aus? "Direkt vom Konflikt betroffen ist nur ein kleiner Teil des Emerging-Markets-Universums, an dem allein Asien einen Anteil von 80 Prozent hat", erläutere Urs Antonioli. Die stärkste Nebenwirkung, steigende Energie- und Rohstoffpreise, hätten breiter gestreute Effekte. "Zu den Profiteuren der höheren Preise zählen Energie- und Rohstoff-exportierende Länder im Mittleren Osten sowie einige Staaten aus Lateinamerika und Afrika, einschließlich Südafrika. In Asien sind Indonesien und Malaysia als Rohstoffexporteure gut positioniert, die meisten anderen asiatischen Emerging Markets eher nicht", so Antonioli.Belastend für die wirtschaftliche Erholung vieler Emerging Markets seien die Inflation sowie hohe und steigende Zinsen. "Wir sehen hier aber Anzeichen für ein Ende des Zyklus", so Antonioli. Viele hätten ihre Zinssätze bereits angehoben und dürften bald ihre Wirtschaft stimulieren müssen, etwa China und Brasilien. "In China sehen wir jetzt einen guten Zeitpunkt für langfristige Investoren, um nach ausgewählten Anlagemöglichkeiten zu schauen. Über die vergangenen Monate sind die Bewertungen auf attraktive Niveaus gefallen - auf fast 40 Prozent unter ihrem jüngsten Höchstwert", habe Projit Chatterjee, Senior Equity Specialist Emerging Markets und Asia-Pacific bei UBS-AM, gesagt.