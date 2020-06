Wenn wir uns Kapital leihen würden, um es heute auszugeben, würden wir, vereinfacht gesagt, Konsumentscheidungen vorziehen. In der Zukunft stehe dieses Kapital dann nicht mehr für Ausgaben zur Verfügung. Schlimmer noch: Aufgrund von Zinsen seien wir verpflichtet, unsere heutigen Ausgaben und mehr in der Zukunft zurückzuzahlen. Dies könnte die Wirtschaft auf Jahre lähmen und eine Phase des niedrigen Wachstums einleiten. Warum?



Bereits Ende 2019 habe die weltweite Verschuldung ein Allzeithoch erreicht: Mit 255 Billionen US-Dollar habe der globale Schuldenstand bei mehr als 320 Prozent der Wirtschaftsleistung gelegen. Hinzu kämen alle Maßnahmen seit März 2020. In den USA könnte der Schuldenstand gemessen an der Wirtschaftsleistung 2020 so hoch werden, wie in den vergangenen einhundert Jahren nicht. Die aufgenommenen Schulden könnten sich jedoch als gute Investition erweisen. Zumindest dann, wenn sich die Wirtschaft schnell wieder erhole. Doch zumindest mit Blick auf die USA bleibe dies unsicher. Erst kürzlich habe ein Arbeitspapier des National Bureau of Economic Research (NBER) besagt, dass bis zu 42 Prozent der Entlassungen in Folge der Pandemie von Dauer sein könnten. Eine schnelle Erholung der Wirtschaft erscheine unter diesen Umständen schwierig. Wahrscheinlicher sei, dass das Wachstum in den 2020er-Jahren noch niedriger sein werde als in den 2010er-Jahren.



Auch Inflation langfristig nicht ausgeschlossen



Auf der Suche nach Lösungen für diese Problematik würden immer wieder die Notenbanken genannt, die in den vergangenen Jahren deutlich kreativer geworden seien. Das habe kurzfristig dabei geholfen, die Krise unter Kontrolle zu bekommen. Dennoch gehe auch von diesen Maßnahmen eine Gefahr aus: Es sei nicht ausgeschlossen, dass sich Anzeichen einer Inflation zeigen würden, sobald sich die Krise verflüchtigt habe und das Kapital der Notenbanken die Realwirtschaft erreiche. Aufgrund der vielen Schulden und der damit verbundenen Wachstumshemmnisse sei dies aber eher unwahrscheinlich. Dennoch sollten Anleger das Thema Inflation nicht gänzlich ignorieren. In Großbritannien finanziere die Notenbank bereits zu einem kleinen Teil das Staatsdefizit. Würde dies Schule machen, wäre langfristig auch die Gefahr einer Inflation gegeben. (04.06.2020/ac/a/m)





Baltimore (www.aktiencheck.de) - Die Unterstützungen für Kreditwirtschaft, Unternehmen, Solo-Selbständige und Konsumenten kamen während der vergangenen Wochen zur richtigen Zeit, so Brian L. Giuliano, Vice-President und Portfoliomanager bei der Legg-Mason-Boutique Brandywine Global.Vor allem in Industrieländern wie den USA, aber vor allem auch in Europa und Japan sei die Antwort auf die Krise deutlich gewesen. Doch allein das Beispiel Japans zeige, welche Risiken mit den Maßnahmen verbunden seien. Das am stärksten verschuldete Land der Welt habe ein Konjunkturpaket im Umfang von einer Billion Dollar angekündigt. Das entspreche rund zwanzig Prozent der Wirtschaftsleistung. Auch Deutschland setze mit seinem Programm zur Ankurbelung von Konsum und Wirtschaft ein starkes Zeichen - immerhin 130 Milliarden Euro nehme der Bund in die Hand. Finanziert würden diese Staatsausgaben mittels neuer Schulden. Dies könnte langfristig zu einem Problem werden.