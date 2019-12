Xetra-Aktienkurs Warimpex-Aktie:

1,67 EUR -0,89% (02.12.2019, 17:35)



Wiener Börse-Aktienkurs Warimpex-Aktie:

1,64 EUR -1,20% (03.12.2019, 10:29)



ISIN Warimpex-Aktie:

AT0000827209



WKN Warimpex-Aktie:

A0LGV4



Ticker-Symbol Warimpex-Aktie Deutschland:

WFS



Ticker-Symbol Warimpex-Aktie Wien:

WXF



Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG:



Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG (ISIN: AT0000827209, WKN: A0LGV4, Ticker-Symbol: WFS, Wien: WXF), Wien, ist eine Immobilienentwicklungs- und Investmentgesellschaft. Im Fokus der Geschäftsaktivitäten stehen der Betrieb und die Errichtung von Hotels in Zentral- und Osteuropa. Warimpex hat ein europäisches Hotel-Portfolio von 19 Hotels, die vornehmlich der gehobenen Kategorie zuzurechnen sind. (03.12.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Warimpex-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Hotel- und Gewerbeimmobilienunternehmens Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG (ISIN: AT0000827209, WKN: A0LGV4, Ticker-Symbol: WFS, Wiener-Börse-Symbol: WXF).Am 29. November habe das Unternehmen den Neunmonatsbericht 2019 veröffentlicht. Während die Umsätze mindestens auf Kurs unsere Erwartung gelegen hätten, seien die Ergebniskennzahlen sehr gut ausgefallen und hätten bereits auf dem Niveau der Gesamtjahresschätzung der Analysten von SRC Research gelegen. Diese hätten von Verkaufserlösen, sowie von Buchgewinnen und Wechselkursgewinnen profitieren können. Nach dem Verkauf der Betriebsgesellschaft des Dvorak Hotels im Februar, hätten die Hotelumsätze erwartungsgemäß mit 7,4 Mio. Euro um 23% unter dem Vorjahreswert von 9,7 Mio. Euro gelegen. Die Umsatzerlöse im Bereich Büroimmobilien seien hingegen um 27% von 11,3 Mio. Euro auf 14,3 Mio. Euro angestiegen und seien durch den Ankauf des Bürogebäudes B52, der Fertigstellung des Ogrodowa Office und der Fertigstellung von Mogilska 43 Office getrieben worden. Zusammen mit den Umsätzen von 1,6 Mio. Euro aus dem Segment Development & Services habe der Gesamtumsatz bei 23,3 Mio. Euro gelegen und somit um 8% über dem Vorjahreswert von 21,6 Mio. Euro. Der den Umsatzerlösen direkt zurechenbare Aufwand habe unverändert bei 9,2 Mio. Euro gelegen, was zu einem Bruttoergebnis vom Umsatz von 14,1 Mio. Euro geführt habe, ein Plus von 14% gegenüber den 12,4 Mio. Euro im Vorjahr.Die Verkaufserlöse hätten bei rund 28 Mio. Euro gelegen. Die sonstigen betrieblichen Erträge hätten sich auf über 20 Mio. Euro belaufen und würden sich auf den Buchgewinn aus dem Ankauf von Darlehen ehemaliger Minderheitsgesellschafter einer russischen Konzerngesellschaft zurückführen lassen, welcher bereits zum Halbjahr angekündigt gewesen sei. Das EBITDA der Gesellschaft habe bei über 53 Mio. Euro gelegen und habe sich somit mehr als verzwölffacht. Das Finanzergebnis habe aufgrund der Währungsgewinne von 7,8 Mio. Euro gegenüber der Währungsverluste von 8,6 Mio. Euro im Vorjahr bei 4,5 Mio. Euro (9M 2018: -10,6 Mio. Euro) gelegen. Alles in allem habe sich der Nettogewinn nach Minderheiten auf 53 Mio. Euro belaufen und sei somit deutlich erfreulicher ausgefallen als der Vorjahresverlust von 3 Mio. Euro.Die Zahlen der ersten neun Monate seien sehr gut gewesen und bereits auf dem Niveau der Gesamtjahreserwartung der Analysten von SRC Research. Sie hätten diese entsprechend angepasst und würden nunmehr von einem Vorsteuergewinn von über 70 Mio. Euro und einem Nettogewinn nach Minderheiten von 61 Mio. Euro ausgehen. Ihr Ausblick auf die kommenden Jahre sei weiterhin positiv. Das Unternehmen habe einige gute Entwicklungen in der Pipeline und sollte das Portfolio auch durch lukrative Zukäufe weiter ausbauen können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Warimpex-Aktie: