Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Warimpex-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Wiener Hotel- und Gewerbeimmobilienunternehmens Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG (ISIN: AT0000827209, WKN: A0LGV4, Ticker-Symbol: WFS, Wiener-Börse-Symbol: WXF).Am vergangenen Freitag, den 6. April, habe das Unternehmen vorläufige Eckdaten für das Geschäftsjahr 2017 veröffentlicht und habe über das beste Ergebnis seit dem IPO in 2007 berichten können. Der Gesamtumsatz sei gegenüber dem Vorjahr um 32% von über 62 Mio. Euro auf über 42 Mio. Euro gesunken. Dies habe aus dem Verkauf der acht Hotels im Mai 2017 resultiert, welcher den Hotelumsatz um 47% verringert habe. Dieser Rückgang habe jedoch teilweise durch die höheren Büroumsätze, welche vor allem durch die Fertigstellung und Übergabe des vollvermieteten Bykovskaya Gebäude in der AIRPORTCITY St. Petersburg um 54% gegenüber 2016 angestiegen seien, kompensiert werden können. Die den Umsätzen direkt zurechenbaren Kosten seien gegenüber dem Vorjahr gemäß dem Umsatzrückgang ebenfalls um 39% gesunken.Der Veräußerungsgewinn habe sich in 2017 mehr als verdreifacht und habe nach knapp 9 Mio. Euro in 2016 nunmehr bei fast 27 Mio. Euro gelegen. Dieses Ergebnis sei durch den Verkauf der besagten acht Hotels getrieben worden. Das EBITDA sei im Vergleich zum Vorjahr um 57% angestiegen und habe bei knapp 34 Mio. Euro und somit über der Analystenerwartung von über 32 Mio. Euro gelegen. Das operative Ergebnis auf Basis des EBIT habe sich sogar mehr als verdoppelt und sei von rund 26 Mio. Euro in 2016 auf rund 56 Mio. Euro gestiegen. Dies sei durch das hohe Bewertungsergebnis aus den Bürogebäuden geprägt worden. Der Nettogewinn des Unternehmens sei um signifikante 82% angestiegen und habe mit 41,5 Mio. Euro (2016: 23 Mio. Euro) deutlich über der Analystenschätzung von rund 36 Mio. Euro gelegen.Mit den Verkäufen der Hotels habe das Unternehmen seine Bilanz und Finanzposition deutlich verbessert. Die Verbindlichkeiten des Unternehmens seien im Laufe des zurückliegenden Geschäftsjahres um rund 134 Mio. Euro verringert worden und die Eigenkapitalquote habe von 12% auf 36% enorm verbessert werden können. Der EPRA NNNAV des Unternehmens habe sich in 2017 um 26% auf 2,40 Euro erhöht. In Folge dieser Fortschritte und dem sehr guten 2017er Ergebnis werde das Management bei der Hauptversammlung eine Dividende von 6 Cent je Aktie vorschlagen. Dies sei die erste Dividendenausschüttung seit 2007. Die Analysten würden ihr Kursziel entsprechend der sehr positiven Nachrichten von 2,00 Euro auf 2,20 Euro erhöhen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Warimpex-Aktie: