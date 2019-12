Auswirkung auf die Devisenmärkte



Die relativ stabile Entwicklung des EUR/USD-Kurses sollte sich aufgrund der gleichbleibenden Einflussfaktoren auch im ersten Halbjahr fortsetzen. Mit einer leichten Konjunkturerholung im Verlauf von H2 2020 könnte dies auch leichte Zugewinne für den EUR Richtung 1,15 zum Jahresende bedeuten. Beim CHF sei eine parallele Entwicklung zu EUR wahrscheinlich, da die Schweiz nicht vor der EZB eine geldpolitische Änderung plane. Beim britischen Pfund sollten die Kursgewinne der letzten Monate nicht darüber hinwegtäuschen, dass Großbritannien gegenüber der Eurozone langfristig der Verlierer sein dürfte.



Auswirkungen auf die Kapitalmärkte



Die Renditen beidseits des Atlantiks seien seit dem September wieder um 30 bis 40 BP in den langen Laufzeiten angestiegen. Nach den Ankündigungseffekten neuer monetärer Stimuli sei nunmehr die Fantasie weiterer Renditerückgänge beschränkt. Wegen der Anleihekäufe der EZB sollten die Renditen der Kernländer aber im negativen Bereich bleiben. In den USA seien Schwankungsbreiten zwischen 1,5 und 2% bei 10-jährigen Treasuries wahrscheinlich. Die Aktienmärkte würden schon die erwartete Konjunkturwende in 2020 diskontieren. Insbesondere im ersten Halbjahr seien daher bei Enttäuschungen in Wirtschaftsdaten und Gewinnerwartungen Rücksetzer möglich. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden diese aber stets als Kaufgelegenheit in einem aufwärtsgerichteten Börsentrend 2020 sehen. (Strategie Globale Märkte Q1/2020) (27.12.2019/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Datenlage ist alles andere als beruhigend. Trotzdem sind Rezessionsängste wenig en vogue, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Aufgrund der starken Intervention der Notenbanken auf den Rentenmärkten würden die flachen bis inversen Renditekurven diesmal nicht als verlässliche Vorläufer eines Wachstumseinbruchs gesehen. Zwar würden die starken Beschäftigungszahlen seit dem Sommer etwas abbröckeln, aber die meisten Arbeitsmärkte seien weiterhin in der Nähe von Vollbeschäftigung, so dass der private Verbrauch anhaltend die Stütze der Konjunktur darstelle. Auch die für 2020 ausverhandelten Lohnsteigerungen würden konsumfördernd wirken. Wichtig werde aber, dass die vom stagnierenden Welthandel negativ erfasste Industrie im ersten Halbjahr 2020 ihre Talsohle durchschreite. Denn die risikobehafteten Finanzmärkte würden stark auf eine Trendwende der Konjunktur im Verlauf von 2020 setzen. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden sehr wohl Anzeichen sehen, dass die jüngsten Rücksetzer im industriellen Sektor auch zu einem guten Teil einer Bereinigung der Lagerinvestitionen geschuldet seien. Auch eine baldige Klärung der Maßnahmen zum Klimaschutz würde zur Auflösung des Investitionsstaus führen bzw. neue Investitionen begünstigen.Da in ihren Basisannahmen Brexit-Klarheit und zumindest ein beschränktes Handelsabkommen USA mit China unterstellt sei, und die BIP-Zahlen im 2. Halbjahr 2019 besser als vermutet gewesen seien, hätten Analysten der Raiffeisen Bank International AG die BIP-Prognosen 2020 für die USA (1,7 nach 1,5%) und Eurozone (0,8 nach 0,5%) etwas angehoben. Die Geldpolitik mache in den nächsten Monaten eine Pause im Expansionsmodus.Die neue EZB-Chefin Lagarde überprüfe die geldpolitische Wirkungsweise und das Inflationsziel. Die US-Notenbank habe sich eine Auszeit im Zinssenkungszyklus verordnet, um die weiteren Auswirkungen abzuwarten. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG hätten daher sowohl die weitere Zinssenkung der EZB auf -0,6% herausgenommen als auch das Zinssenkungspotenzial der FED auf maximal 0,25%punkte reduziert. Insgesamt bleibe aber das monetäre Umfeld natürlich extrem expansiv.