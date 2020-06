Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

101,04 EUR -1,54% (15.06.2020, 16:23)



Xetra-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

100,74 EUR -0,87% (15.06.2020, 16:05)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

114,0302 USD -1,26% (15.06.2020, 16:12)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie Deutschland:

WDP



NYSE Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (15.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Nach einer fast fünfmonatigen Zwangspause aufgrund des Coronavirus-Ausbruchs solle das Disneyland in Hongkong seine Tore wieder für Besucher öffnen. Wie der Unterhaltungsriese am Montag bekannt gegeben habe, würden Gäste unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen ab dem 18. Juni den Vergnügungspark wieder besuchen können. Nach Shanghai sei das Hongkonger Disneyland der weltweit zweite Park des Unternehmens, der nach der Pandemie wieder öffne.Dass es gleich zu Beginn einen großen Besucheransturm geben werde, sei zweifelhaft, da in Hongkong noch immer strikte Reisebeschränkungen gelten würden. Reisende vom chinesischen Festland, die sonst die Großzahl der Touristen ausmachen würden, müssten sich derzeit bei ihrer Ankunft für 14 Tage in Quarantäne begeben.In der vergangenen Woche habe der US-Konzern konkrete Pläne für die Wiedereröffnung seiner Vergnügungsparks in Kalifornien präsentiert. Am 9. Juli dürfe das Disneyland Resort mit begrenzter Besucherkapazität und unter strikten Sicherheitsauflagen wieder aufgemacht werden. Zuvor sei bereits die Wiedereröffnung des Disney World Resorts in Florida am 11. Juli genehmigt worden.Anleger, die einen langen Atem haben, bleiben bei der Walt Disney-Aktie investiert, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Walt Disney-Aktie: