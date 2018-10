Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

98,06 EUR +0,05% (16.10.2018, 14:25)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

114,01 USD +0,50% (16.10.2018, 14:51, vorbörslich)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie Deutschland:

WDP



NYSE Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (16.10.2018/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von Analyst Benjamin Swinburne von Morgan Stanley:Im Rahmen einer Aktienanalyse bestätigt Analyst Benjamin Swinburne seine Empfehlung die Aktien des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) überzugewichten.Die Analysten von Morgan Stanley halten die Aktien von Walt Disney Co. wegen der Möglichkeiten das Potenzial der Fox-Assets zu maximieren und der Strategie verstärkt auf den direkten Kundenkontakt zu setzen auf dem aktuellen Kursniveau für ein sehr attraktives Investment.Als Grund für die Zurückhaltung der Anleger gegenüber der Walt Disney-Aktie sehen die Analysten die Unsicherheit hinsichtlich der Fähigkeiten des Konzerns an gleichzeitig eine große Übernahme durchzuführen und das globale Geschäftsmodell umzustrukturieren. Der Komplexitäts-Abschlag ist aber nach Ansicht von Analyst Benjamin Swinburne eine Möglichkeit günstig an die Walt Disney-Aktie heranzukommen.In ihrer Walt Disney-Aktienanalyse halten die Analysten von Morgan Stanley am "overweight"-Rating fest und setzen das Kursziel von 130,00 auf 135,00 USD herauf.Börsenplätze Walt Disney-Aktie:XETRA-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:98,19 EUR -0,30% (16.10.2018, 14:22)