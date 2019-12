Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

138,50 EUR +0,52% (02.12.2019, 11:23)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

151,58 USD +0,07% (29.11.2019, 19:02)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie Deutschland:

WDP



NYSE Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (02.12.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Alle würden von Disney+ reden. Dabei habe der Entertainment-Gigant noch viel mehr zu bieten. Zum Beispiel ein Kinogeschäft, das auch 2019 fantastisch laufe. "Frozen 2", der seit zehn Tagen in den Kinos gezeigt werde, könnte der sechste Film aus dem Hause Walt Disney werden, der heuer über 1 Mrd. USD einspielen werde. Seit dem Start habe der Streifen weltweit nun bereits 734 Mio. USD eingespielt. Es könnte sehr gut sein, dass "Frozen 2" der erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten werde.Bereits jetzt stehe fest, dass 2019 für Walt Disney das beste Kinojahr werde. Die Einnahmen würden sich aktuell auf knapp 9 Mrd. USD belaufen, was 1,4 Mrd. USD über dem bisherigen Rekord liege. Laut Berechnungen von CNBC habe sich der Walt-Disney-Anteil an den gesamten Kinoeinnahmen in den USA nach drei Quartalen auf 40% belaufen.Walt Disney bleibe die absolute Macht im Kino. Der US-Konzern verfüge über unfassbar viel Top-Cotent, was die wichtigste Basis für einen Erfolg von Disney+ bedeute. Die Walt Disney-Aktie sei auch nach der Rally noch ein klarer Kauf, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.12.2019)Börsenplätze Walt Disney-Aktie:Xetra-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:138,60 EUR +0,46% (02.12.2019, 10:57)