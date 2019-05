Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

120,48 EUR -0,07% (07.05.2019, 16:46)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

USD 134,80 -0,15% (07.05.2019, 16:50)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie Deutschland:

WDP



NYSE Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (07.05.2019/ac/a/n)



Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von Analyst David Miller von Imperial Capital:Laut einer Aktienanalyse bringt David Miller, Analyst bei Imperial Capital, in Bezug auf die Aktien des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) weiterhin die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung zum Ausdruck.Die Analysten von Imperial Capital verbreiten hinsichtlich der bevorstehenden Veröffentlichung des Quartalsberichts von Walt Disney Co. Zuversicht.Investoren sollten allerdings berücksichtigen, dass sich Walt Disney angesichts der Black Panther-Veröffentlichung und des erst kürzlich erfolgten Abschlusses der Fox-Transaktion einem schwierigen Vergleich zu den Vorjahreszahlen stellen müsse, so der Analyst David Miller.In ihrer Walt Disney-Aktienanalyse stufen die Analysten von Imperial Capital den Titel unverändert mit "outperform" ein und erhöhen das Kursziel von 139,00 auf 147,00 USD.Börsenplätze Walt Disney-Aktie:Xetra-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:121,04 EUR +0,50% (07.05.2019, 16:32)