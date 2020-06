Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (25.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Nach einer Phase der Entspannung breite sich das Coronavirus in den USA wieder in alarmierendem Maße aus. Das zwinge Walt Disney umzuplanen. Der US-Unterhaltungskonzern Walt Disney habe die für Mitte Juli geplante Wiedereröffnung seiner pandemiebedingt geschlossenen Vergnügungsparks in Kalifornien verschoben.Der Staat Kalifornien habe noch keine Richtlinien für die Inbetriebnahme von Themenparks vorgelegt, habe es am Mittwoch in einer Mitteilung geheißen.Walt Disney benötige Vorlaufzeit, um Tausende von Mitarbeitern zurückzubringen. Daher seien die Themenparks und Hotels in der Anlage in Anaheim vorerst geschlossen geblieben. Ein neues Datum für die Eröffnung sei nicht genannt worden.Anfang Juni habe der Konzern zunächst angekündigt, Disneyland Resort am 17. Juli zu eröffnen. Das Unternehmen wolle allerdings weiter daran festhalten, die Shoppingmeile Downtown Disney District ab dem 9. Juli für Besucher zugänglich zu machen.Für den Entertainment-Giganten sei das Geschäft mit Vergnügungsparks, Ferienresorts und Kreuzfahrten eine der wichtigsten Erlös- und Gewinnquellen. 2019 seien 37 Prozent des Konzernumsatzes und 45 Prozent des operativen Gewinns auf die Parks entfallen.Angesichts der zunehmenden Neuinfektionen in den USA komme die Verschiebung der Wiedereröffnung in Kalifornien nicht überraschend. "Der Aktionär" habe mehrmals darauf hingewiesen, dass noch viel Geduld notwendig ist, bis es bei Disney wieder völlig normal laufe. Deswegen sollten nur Anleger mit einem Langfrist-Horizont einsteigen, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 25.06.2020)Mit Material von dpa-AFX