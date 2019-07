Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (16.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Konsolidierung bei Disney sei vorbei. Die Aktie des Entertainment-Giganten habe mit 145,43 Dollar ein neues Rekordhoch erklommen. Performance in diesem Jahr: 33 Prozent! Die Börse sei immer noch begeistert von Disneys Streaming-Ambitionen. Doch auch das Kinogeschäft gebe Anlass zu großer Zufriedenheit.Feierlaune bei Walt Disney: Der Micky-Maus-Konzern habe im ersten Halbjahr an den Kinokassen 5,7 Milliarden Dollar eingenommen. Zum Vergleich: Warner Bros. und Universal seien in den ersten sechs Monaten auf jeweils lediglich 1,5 Milliarden Dollar gekommen.Die Chancen seien exzellent, dass 2019 für Disney das erfolgreichste Kinojahr aller Zeiten werde. Bis jetzt liege der Rekord bei 7,6 Milliarden Dollar, aufgestellt 2016.Disney habe nämlich noch ein paar Pfeile im Köcher. Zeug zum Mega-Blockbuster habe zum Beispiel Frozen 2 (startet im November). Der erste Teil liege mit eingespielten 1,3 Milliarden Dollar auf Platz 14 der ewigen Bestenliste.Ergo: Die Disney-Aktie hat noch Luft, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link