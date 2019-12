Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (16.12.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Es sei vollbracht: "Frozen 2" habe als sechster Walt-Disney-Film 2019 mehr als 1 Mrd. USD an den Kinokassen eingespielt. Der Streifen, der in Deutschland "Die Eiskönigin 2" heiße, sei der siebterfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten. Außerdem würden Blockbuster für Walt Disney in der Regel ein starkes Merchandising-Geschäft bedeuten. Der US-Konzern habe für seine Filme Lizenzen an über 100 Firmen vergeben und kassiere im Schnitt 10% Lizenzgebühren.Ein weiterer Effekt eines Top-Kinogeschäfts: höhere Umsätze und Gewinne bei den Walt-Disney-Themenparks. Viele Kinder würden ihre Eltern nach dem "Frozen"-Kinobesuch so lange beknien, bis sie mit ihnen nach Disneyworld fahren würden, um den "Frozen"-Themenbereich zu erleben.Walt Disney bleibe in Sachen Entertainment das Maß aller Dinge. Derweil konsolidiere die Aktie weiterhin auf sehr hohem Niveau. 2020 seien aber neue Hochs vorprogrammiert. "Der Aktionär" bleibe klar bullish für die Walt Disney-Aktie, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.12.2019)