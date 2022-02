XETRA-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

133,34 EUR -1,81% (18.02.2022, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

151,36 USD -1,04% (18.02.2022, 22:00)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

WDP



NYSE-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (21.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Der größte Unterhaltungskonzern der Welt dürfte angesichts der zurückgehenden Corona-Zahlen und zunehmenden Lockerungen optimistisch in die Zukunft blicken. Auch operativ sei es für den US-Konzern zuletzt gut gelaufen. Nun komme eine weitere Nachricht, welche die Anleger weiter zuversichtlich stimmen dürfte: Walt Disney wolle nämlich zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder seine Ticketpreise um 2 bis 6% für Themenparks im US-Bundesstaat Florida erhöhen. Konkret gehe es v.a. um Mehrtagestickets für Aufenthalte zwischen vier und zehn Tagen.Der Micky-Mouse-Konzern mache von seiner Preissetzungsmacht Gebrauch und erhöhe im Umfeld steigender Inflation die Ticketpreise. Dies dürfte für weiter sprudelnde Einnahmen sorgen. Die Walt Disney-Aktie sei ein Basisinvestment, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:133,64 EUR -0,71% (18.02.2022, 22:26)