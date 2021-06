Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

146,68 EUR +0,31% (01.06.2021, 08:33)



XETRA-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

145,58 EUR -0,84% (31.05.2021)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

178,65 USD -0,22% (28.05.2021)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie Deutschland:

WDP



NYSE-Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (01.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Disney Land und Disney World seien seit Jahrzehnten Sehnsuchtsorte für Kinder wie Erwachsene. Mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie seien Freizeitparks über weite Teile des letzten Jahres geschlossen geblieben oder hätten nur eine sehr begrenzte Zahl an Besuchern einlassen dürfen. Das lange Warten habe bei den Kunden die Vorfreude steigen lassen.Wie der Datendienstleister Cardify herausgefunden habe, würden 72 Prozent der für eine Erhebung befragten Amerikaner einem Besuch in einem Freizeitpark entgegenfiebern. Nur auf Live-Konzerte (79 Prozent) und Sportveranstaltungen (74 Prozent) würden sich noch mehr US-Bürger freuen.Neben regionalen Parks stehe laut Cardify vor allem Florida, wo sich unter anderem Disney World befinde, ganz oben auf der Liste der Freizeitpark-Fans.Und auch für Disneyland in Kalifornien gebe es gute Nachrichten: Ab dem 15 Juni dürfe der Park wieder alle Besucher begrüßen. Aktuell seien nur Gäste aus dem Bundesstaat zugelassen.Die Wiedereröffnung der Parks sei auch für Disney ein wichtiger Schritt. "Der Aktionär" sei weiter vom Unternehmen überzeugt und Anleger, die der Empfehlung im März 2020 gefolgt seien, lägen aktuell mehr als 53 Prozent vorne.Benjamin Heimlich von "Der Aktionär" rät bei der Walt Disney-Aktie Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 01.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link