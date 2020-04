Xetra-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

86,90 EUR -1,36% (03.04.2020, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

93,88 USD -3,19% (03.04.2020, 22:10)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie Deutschland:

WDP



NYSE Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (04.04.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Das Coronavirus habe auch die Filmbranche schwer getroffen. Nun greife Walt Disney zu besonderen Maßnahmen. Der Entertainment-Gigant verschiebe nicht nur den Kinostart mehrerer Blockbuster teilweise deutlich nach hinten. Manche Filme kämen gar nicht ins Kino, sondern würden auf der neuen Streaming-App Disney+ laufen.Das Kinogeschäft sei für den US-Konzern seit Jahren eine Top-Einnahmequelle. 2019 habe Walt Disney 11,1 Mrd. USD an den Kinokassen gelöst und damit einen Rekord aufgestellt. Experten würden es für möglich halten, dass die Kinos wegen der Coronavirus-Pandemie - zumindest in den USA - noch zwei Monate geschlossen bleiben würden. Auch eine Schließung bis in den Sommer sei nicht auszuschließen.Die Coronavirus-Krise mache der Filmbranche schwer zu schaffen, doch Walt Disney mache das Beste draus, indem der Entertainment-Gigant die neuen Top-Filme auf Disney+ zeige. Das werte die App weiter auf und werde etliche Filmfans anlocken, zumal das Abo (6,99 USD im Monat) sehr günstig sei (Standard-Tarif von Netflix: 13 USD). Die Walt Disney-Aktie komme nach dem Kursabsturz nur noch auf ein 2021er-KGV von 17. Der Titel sei ein antizyklischer Kauf, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.04.2020)Börsenplätze Walt Disney-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:86,79 EUR -2,90% (03.04.2020, 22:26)