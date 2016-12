Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

100,74 EUR -0,32% (23.12.2016, 13:17)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

105,42 USD -0,13% (23.12.2016, 22:04)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie Deutschland:

WDP



NYSE Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (23.12.2016/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Fulda (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von JS Capital:Die Experten von JS Capital nehmen in ihrem aktuellen Newsletter zum Multi-Asset-Fonds MS Global One die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Chartcheck: Die Walt Disney-Aktie habe in ihrem Unterstützungsbereich bei etwa 90 US-Dollar mustergültig nach oben gedreht. Mit dem Überwinden der 200-Tage-Linie habe die Aktie zuletzt zudem ein starkes Kaufsignal generiert, das die Kurse weiter noch oben treiben sollte.Eigentlich sei "Rogue One: A Star Wars Story" laut Disney nur als Experiment gedacht gewesen. Doch nun habe der Star Wars Film am Eröffnungswochenende rund 290 Mio. US-Dollar an den weltweiten Kinokassen eingespielt und die Produktionskosten von rund 200 Mio. US-Dollar in wenigen Tagen mehr als wieder reingeholt. Seit Jahresbeginn hätten Disney-Filme an den Kinokassen mehr als 7 Mrd. US-Dollar Umsatz erzielt. In Nordamerika hätten sich die Einnahmen auf 2,7 Mrd. US-Dollar belaufen, im Rest der Welt auf 4,3 Mrd. Damit habe Disney den Vorjahresrekord des Konkurrenten Universal in Höhe von 6,9 Mrd. US-Dollar übertroffen. Der nächste Star Wars Film, "Star Wars: Episode VIII" solle laut Disney im Dezember 2017 in die Kinos kommen. Die Walt Disney-Aktie habe in den vergangenen Wochen nach einer Schwächephase wieder Fahrt aufgenommen.Fazit: Wir hatten bereits die günstigen Kurse bei der Walt Disney-Aktie genutzt, um unsere Positionen im MS Global One aufzustocken, so die Experten von JS Capital. (Ausgabe Dezember 2016)XETRA-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:101,05 EUR +0,45% (23.12.2016, 13:19)