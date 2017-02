Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

101,70 EUR -0,26% (08.02.2017, 14:59)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

109,21 USD +0,19% (08.02.2017, 15:05, vorbörslich)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie Deutschland:

WDP



NYSE Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet.





New York (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von Analyst Anthony DiClemente von Instinet:Anthony DiClemente, Analyst beim Investmenthaus Instinet, bestätigt im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS).Ungeachtet eines im Jahresvergleich um 5% gesunkenen Gewinns je Aktie habe Walt Disney Co. die FQ1-Prognose um 0,07 USD übertroffen. Die Bereiche Studio und Consumer Products hätten hohe Vergleichszahlen als Hürde bereit gehalten Star Wars und Frozen).Niedrigere Kosten im Broadcasting-Segment hätten beim operativen Gewinn für Aufwärtspotenzial gesorgt. Im Kabel-Geschäft habe ESPN wiederum belastet.Angesichts der im Vergleich zur Peer Group überlegenen Monetarisierungsmaschine hält Analyst Anthony DiClemente einen Bewertungsaufschlag der Walt Disney-Aktie für gerechtfertigt.Börsenplätze Walt Disney-Aktie:XETRA-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:102,20 EUR -0,20% (08.02.2017, 14:35)