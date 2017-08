Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet.



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:

Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.

Seit dem im August 2015 ausgeprägten Allzeithoch (122,08 USD) habe die Entwicklung der Walt Disney-Aktie offenbar Sand ins charttechnische Getriebe bekommen. Mit dem Mitte August erfolgtem erneuten Rutsch unter die 38-Wochen-Linie (akt. bei 108,18 USD) scheine nun auch der Gegenwind aus dem Lager der Indikatoren zunehmend stärker zu werden. Verschiedene Kennzahlen - u.a. die Relative Stärke nach Levy sowie das Momentum - würden für weiter fallende Kursnotierungen sprechen.

Des Weiteren zeige der Kerzenchart innerhalb der beiden letzten Wochen zwei so genannte Marubozu-Kerzen in Folge. Diese würden das momentan vorhandene bearishe Bild bestätigen. Somit sollte der Blick auf die Unterseite gerichtet sein. Hierbei fungiere die 200-Wochen-Linie (akt. 97,44 USD) als nächste Unterstützung und biete sich zur Platzierung eines Stopps für Longpositionen an. Anschließend rücke das Oktobertief von 2016 (90,32 USD) ins Blickfeld der Bären. Gelinge es, die angeführte langfristige Glättungslinie zu verteidigen, gehe der Blick wieder in Richtung des oben genannten kurzfristigen Pendants, in deren Dunstkreis auch das Hoch vom Mai 2016 (106,75 USD) liege.

Erst wenn diese Widerstände nachhaltig erklommen worden sind, kann das bisherige Jahreshoch vom April (116,10 USD) wieder auf die Agenda gesetzt werden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 22.08.2017)