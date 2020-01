Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Walmart Inc.": Keine vorhanden.



Börsenplätze Walmart-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Walmart-Aktie:

104,52 EUR +0,83% (14.01.2020, 16:06)



NYSE-Aktienkurs Walmart-Aktie:

115,82 USD -0,05% (14.01.2020, 16:27)



ISIN Walmart-Aktie:

US9311421039



WKN Walmart-Aktie:

860853



NYSE Ticker-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (14.01.2020/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von Aktienanalyst Alexander Zienkowicz von der Nord LB:Alexander Zienkowicz, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Einzelhandelssektor die Aktie des US-Einzelhändlers Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) zu halten.Nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) seien die deutschen Einzelhandelsumsätze im November 2019 stärker als erwartet gestiegen. In den USA hätten die vorläufigen Angaben zu den Einzelhandelsumsätzen nicht ganz so stark zulegen können, allerdings seien die Daten für Oktober hochrevidiert worden. Die gute Arbeitsmarktsituation und die Leitzinssenkung sollten dem privaten Konsum weiter Unterstützung bringen. Im November hätten die US-Einzelhandelsumsätze um 0,2% über dem Vormonat und um 3,3% über dem Vorjahr gelegen. Von Januar bis November habe das Census Bureau ein Plus von 3,7% (exkl. Kraftstoffe und Kfz) angegeben. Die mit +12,1% (year to date) höchste Dynamik habe der nichtstationäre Handel (hauptsächlich der Internethandel) verzeichnet.Unter hohem Investitionsaufwand in die Fulfillment-Kapazitäten habe Amazon begonnen, Lieferzeiten weiter zu verkürzen (1 Day-Delivery). Unter anderem werde der Anreiz für Drittanbieter verstärkt, Kaufabwicklung und Logistik an Amazon auszulagern (Fulfillment by Amazon). Per Ende 2018 hätten Drittanbieter einen Anteil von rund 58% an Amazons Bruttowarenvolumen gehabt. Im Wettbewerb mit Onlinehändlern und Discountern hätten die U.S.-Einzelhandelsketten Walmart und Target Boden gutmachen können. Vor allem die Expansion des E-Commerce und dessen enge Verzahnung mit dem umfangreichen Filialnetz hätten Wachstumsimpulse erzeugt, allerdings hätten die Unternehmen auch von einem guten Konsumklima profitiert.Der Wettbewerbs- und Anpassungsdruck im Einzelhandelssektor bleibe hoch. Die Entwicklung einzelner Unternehmen habe Chancen und Hürden (u.a. Margendruck) von Umbau- und Digitalisierungsmaßnahmen aufgezeigt. Die Sektoreinstufung von Zienkowicz verbleibe weiterhin bei "neutral", wobei der Fokus auf originäre Internethändler sowie Unternehmen gelegt werden sollte, die in der Verknüpfung des stationären Geschäfts mit dem Onlinehandel vorangekommen seien.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link