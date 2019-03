May stehe seit der Brexit-Thematik zwischen den Fronten und eine für alle zufrieden stellende Lösung habe bisher nicht erzielt werden können. Das politische Chaos scheine kein Ende zu nehmen und Großbritannien konnte bisher weder den Forderungen der britischen Bevölkerung die EU zu verlassen nachkommen, noch den Unternehmen die Unsicherheit über die zukünftigen wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zwischen der britischen Insel und der EU nehmen können.



GBP/USD (ISIN GB0031973075/ WKN 720088) habe gestern ausschließlich mit Rückgängen zu kämpfen gehabt, aber am Ende ein Teil der Verluste ausgleichen können und notiere im frühen Handel wieder bei 1,3148.



Die EUR-Händler hätten sich nach dem FED-Treffen eines Anstiegs beim EUR/USD (ISIN EU0009652759/ WKN 965275) über die 1,14er Marke erfreut. Allerdings dürften die Anstiege auf die USD-Schwäche zurückzuführen sein, da die Aussichten für die Eurozone gedämpft bleiben würden, insbesondere nachdem die EZB bei ihrem vergangenen Treffen die Projektionen nach unten anpasste und eine neue TLTRO-Runde angekündigt habe. Die Anleger würden einige positive Zeichen benötigen, um die Hoffnungen auf eine Wiederbelebung in der europäischen Konjunktur wiederzubeleben. Ob andererseits der USD wieder zu seiner bisherigen Stärke zurückkehren könne, sei eine andere Frage, aber die allgemeinen Aussichten könnten den USD weiterhin begünstigen. Die heutigen EMI-Werte für die Eurozone und die USA würden im Laufe des Tages einen Einblick bieten und könnten darüber entscheiden, ob der EUR einer Trendwende näher komme oder das Paar weiter in der Seitwärtsbewegung gefangen bleibe.



Während der US-Aktienmarkt eine scharfe Umkehrung nach Norden erlebt habe, habe der DE30 versucht gestern Nachmittag seine bis dahin erlittenen Intraday-Verluste von ca. 1% zu reduzieren. Letztlich hätten diese allesamt ausgeglichen werden können, sodass die Tageskerze einen langen unteren Schatten aufweise. Allerdings habe der deutsche Leitindex unter wichtigen Widerständen geschlossen und zum Zeitpunkt des Schreibens übernähmen die Bären weiter die Kontrolle über den Markt. Der Freitag könnte also nochmal spannend werden und die Stimmung für die nächsten Tage und Wochen bestimmen.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachdem die FED am Mittwochabend das Ende ihres geldpolitischen Straffungsprozesses ankündigte und die Märkte mit einer sehr dovischen Haltung überraschte, hatte die Wall Street Schwierigkeiten die Rally von 2019 zu verlängern, da die Anleger die Einschätzungen und Revisionen der US-Notenbank erst einmal verarbeiten mussten, so die Experten von XTB.Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) habe sich daher am Donnerstag wieder in Richtung der 2.820 Punkte-Marke bewegt und erneut sei an diesem wichtigen technischen Bereich ein Tauziehen zwischen Bullen und Bären zu beobachten gewesen. Wie bereits am Vortag habe sich die Käuferseite durchsetzen können und am frühen Nachmittag eine Impulswelle ausgelöst, die bei 2.865 Punkten auf einem 5-Monatshoch ihren Höhepunkt erreicht habe. Eine Mischung aus soliden US-Daten und mehr Optimismus im Tech-Sektor dürften hier die treibenden Kräfte gewesen sein und am letzten Handelstag der Woche (9:30 Uhr) würden die Futures des S&P 500 in der Nähe der neuen Jahreshöchststände notieren. Der Abstand zum Allzeithoch betrage nur noch 3%, dennoch würden die Marktteilnehmer gute Gründe brauchen, um die Gewinne weiter auszubauen.Die EU-Staats- und Regierungschefs und die britische Premierministerin hätten sich beim gestern beginnenden EU-Gipfel auf eine Verschiebung der Brexit-Frist geeinigt. Diese Fristverlängerung sei jedoch an gewisse Kriterien gebunden: Der neue Austrittstermin sei auf den 22. Mai gelegt worden (kurz vor der Europawahl), jedoch müsse Großbritannien den von May vorgelegten Brexit-Deal akzeptieren. Sei dies nicht der Fall, gelte eine verkürzte Verlängerung um zwei Wochen - dann mit einem "harten" Brexit. Somit habe Großbritannien bis zum 12. April Zeit, auf den Deal von Theresa May einzugehen. Das Risiko eines "No-Deal"-Szenarios bleibe also weiterhin bestehen, da die Chancen, dass das britische Parlament auch bei einem dritten Versuch das Abkommen erneut ablehne, hoch seien.