Nasdaq-Aktienkurs Walgreens Boots Alliance-Aktie:

50,12 USD -2,89% (11.02.2021, 22:00)



ISIN Walgreens Boots Alliance-Aktie:

US9314271084



WKN Walgreens Boots Alliance-Aktie:

A12HJF



Ticker-Symbol Walgreens Boots Alliance-Aktie:

W8A



Nasdaq-Symbol Walgreens Boots Alliance-Aktie:

WBA



Kurzprofil Walgreens Boots Alliance Inc.:



Walgreens Boots Alliance Inc. (ISIN: US9314271084, WKN: A12HJF, Ticker-Symbol: W8A, Nasdaq-Symbol: WBA) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern in der Drogeriebranche. Walgreens Boots Alliance ist marktführend in den USA. Die Apotheken von Walgreens Boots Alliance verkaufen verschreibungspflichtige sowie rezeptfreie Arzneimittel, Kosmetika, Hygieneprodukte, Haushaltswaren, Getränke und Lebensmittel. Die Medikamente können sowohl im Laden als auch per Telefon, Internet oder Post erworben werden. Neben den Einzelhandelsfilialen gehören auch eigene Anlagen, Impfstellen, Spezialapotheken und Versandzentren zum Filialspektrum. (12.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walgreens Boots Alliance-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Walgreens Boots Alliance-Aktie (ISIN: US9314271084, WKN: A12HJF, Ticker-Symbol: W8A, Nasdaq-Symbol: WBA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wenn man sich den Chart der Walgreens Boots Alliance-Aktie anschaue, dann sei das ein wilder Ritter, so der Aktienprofi. Wenn Amazon angekündigt habe, dass man sich das Online-Apotheken-Geschäft anschauen und einsteigen wolle, sei die Walgreens Boots Alliance-Aktie scharf nach unten gegangen. Dann habe das Papier aber gedreht, weil das Unternehmen einen Teil der Sperrspitze im Kampf gegen Corona bilde. In den Filialen sollten sich Leute impfen lassen können. Wie immer bei solchen Geschichten wie mit Amazon hat man dann festgestellt, dass da noch genügend übrig bleibt, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 12.02.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Walgreens Boots Alliance-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Walgreens Boots Alliance-Aktie:41,41 EUR +0,29% (12.02.2021, 13:48)