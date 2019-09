Nasdaq-Aktienkurs Walgreens Boots Alliance-Aktie:

Kurzprofil Walgreens Boots Alliance Inc.:



Walgreens Boots Alliance Inc. (ISIN: US9314271084, WKN: A12HJF, Ticker-Symbol: W8A, Nasdaq-Symbol: WBA) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern in der Drogeriebranche. Walgreens Boots Alliance ist marktführend in den USA. Die Apotheken von Walgreens Boots Alliance verkaufen verschreibungspflichtige sowie rezeptfreie Arzneimittel, Kosmetika, Hygieneprodukte, Haushaltswaren, Getränke und Lebensmittel. Die Medikamente können sowohl im Laden als auch per Telefon, Internet oder Post erworben werden. Neben den Einzelhandelsfilialen gehören auch eigene Anlagen, Impfstellen, Spezialapotheken und Versandzentren zum Filialspektrum. (30.09.2019/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Walgreens Boots Alliance-Aktie interessant, aber nicht ganz ohne Risiko - ChartanalyseDie im Dow Jones gelistet Walgreens Boots Alliance-Aktie (ISIN: US9314271084, WKN: A12HJF, Ticker-Symbol: W8A, Nasdaq-Symbol: WBA) ist ein weltweit agierendes Drogerieunternehmen mit über 9000 Filialen und gehört in den USA zu den Marktführern, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Davon habe man in den letzten Jahren aber nicht profitieren können, denn die Aktie sei seit 2015 um fast 50% eingebrochen. Seit Mai arbeite man ab ca. 49 USD an einem neuen Boden. Kleinere Erfolge hätten dort schon erzielt werden können. Jetzt müssten sich die Käufer erneut am EMA 50 beweisen und die seit knapp 58 USD laufende Korrektur beenden.Die Walgreens Boots Alliance-Aktie sei interessant, aber nicht ganz ohne Risiko. Diese stecke in einem potenziellen Bodenbildungsprozess und könnte kurzfristig noch einmal in Richtung 58,50 USD durchstarten. Der große Coup würde gelingen, wenn man sich auch dort durchsetze. Dies würde den Boden vollenden weiteres Aufwärtspotenzial auf 65, 70 und sogar knapp 80 USD freimachen. Der Weg dahin sei jedoch weit und die Chance nehmen kurzfristig wieder ab, sollte es zu nachhaltigen Kursen unterhalb von 52 USD kommen. Die Bullen müssten dann all ihre Hoffnung noch einmal in den Unterstützungsbereich um 49 USD legen. (Analyse vom 30.09.2019)Börsenplätze Walgreens Boots Alliance-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Walgreens Boots Alliance-Aktie:50,09 EUR +0,70% (30.09.2019, 08:00)