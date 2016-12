NYSE-Aktienkurs Wal-Mart-Aktie:

Wal-Mart Stores Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (23.12.2016/ac/a/n)



Hannover (www.aktiencheck.de) - Wal-Mart-Aktienanalyse von Aktienanalyst Karsten Rahlf von der Nord LB:Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Einzelhandel-Sektor die Aktie des US-Einzelhändlers Wal-Mart Stores Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) zu verkaufen.Durch die niedrige Arbeitslosigkeit, die Expansion der Realeinkommen und die in diesem Jahr besonders lange Adventszeit sollte das für den Einzelhandel wichtigste Quartal trotz der wetterbedingt schwachen Nachfrage nach Bekleidung deutlich besser ausfallen als in den Vorjahren. Diese Mehrerlöse könnten vielen Unternehmen die Mittel verschaffen, um den Ausbau des meist noch defizitären Internethandels zu finanzieren. Der Analyst stufe den Sektor weiterhin neutral ein und favorisiere Aktien von Unternehmen, die sich als Marktführer spezialisiert hätten. Belastungen sehe er vor allem dort, wo Hypermarkets einen hohen Anteil am Umsatz erlösen würden sowie in Regionen, wo Discounter stark Marktanteile hinzugewinnen würden. Dies belaste insbesondere Wal-Mart.Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, empfiehlt die Wal-Mart-Aktie zu verkaufen. Das Kursziel laute 51,00 USD. (Analyse vom 23.12.2016)Tradegate-Aktienkurs Wal-Mart-Aktie:66,51 EUR +0,05% (23.12.2016, 12:46)