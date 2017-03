"All dies würde, sollte es politische Realität werden, auch massive Auswirkungen auf Deutschland haben", so Diehl weiter. So dürften beispielsweise die bilateralen Handelsbeziehungen der beiden Nachbarländer leiden: Frankreich sei für Deutschland der wichtigste Handelspartner in Europa. Das Handelsvolumen mit Frankreich (Einfuhr und Ausfuhr) habe sich 2015 auf rund 173 Milliarden Euro belaufen.



Vor diesem Hintergrund sei es durchaus sinnvoll, der Wahrscheinlichkeit eines Wahlsieges des Front National (FN) eine eingehendere Analyse zu widmen. AXA Investment Managers habe genau dies getan und ein Modell entwickelt, das die verschiedenen Meinungsumfragen aggregiere, mit der Abweichung der Umfragewerte von den tatsächlichen Wahlergebnissen in der Vergangenheit korreliere und auch in Abhängigkeit zum zeitlichen Abstand zum Wahltermin setze.



Folge man den Ergebnissen dieser Analyse, so liege die Wahrscheinlichkeit, dass der FN und Marine Le Pen die Stichwahl zwischen den beiden führenden Kandidaten erreichen würden, bei mehr als 90 Prozent. Die Wahrscheinlichkeit, dass Marine Le Pen diese Stichwahl gewinne, liege hingegen lediglich bei 22 Prozent; mit jeweils über 30 Prozent hätten hier der konservative Politiker François Fillon und der marktliberale Emmanuel Macron geführt.



Bestätigt werde das Modell der nicht übermäßig hohen Wahrscheinlichkeit eines FN-Siegs durch die Wettbuchmacherquoten (36 Prozent) und die Prognosewerte der politischen Analystengilde (27 Prozent). "Dennoch ist ein Risikofaktor zwischen 22 Prozent und 36 Prozent in jedem Fall ein Szenario, auf das man vorbereitet sein sollte", erkläre Diehl. "Wir empfehlen in unserer aktuellen Asset-Allokation daher eine vorsichtige Haltung gegenüber den Kreditaufschlägen für Anleihen aus Euro-Peripheriestaaten und eine neutrale Position hinsichtlich deutscher Bundesanleihen. Darüber hinaus empfehlen wir Absicherungsmaßnahmen gegenüber einer zu erwartenden, fortgesetzten Euro-Schwäche gegenüber dem Dollar." (08.03.2017/ac/a/m)







Köln (www.aktiencheck.de) - Politische Unsicherheit hat das Jahr 2016 geprägt - und sie drückt angesichts der anstehenden Wahlen in den Niederlanden und vor allem Frankreich auch dem laufenden Jahr ihren Stempel auf. Trotzdem scheinen die Kapitalmärkte bisher immun gegen politische Unwägbarkeiten, so die Experten von AXA Investment Managers.Uwe Diehl, Head of Client Group Germany and Austria bei AXA Investment Managers, warne trotzdem vor zu großer Gelassenheit.