London (www.aktiencheck.de) - Die Wähler in Südafrika entscheiden am Mittwoch über ein neues Parlament, so Nazmeera Moola, stellvertretende Geschäftsführerin bei Investec Asset Management Südafrika.Unter dem Strich sei eine Vertrauensbildung dringend erforderlich. Ohne ein höheres Vertrauen der Verbraucher und Unternehmen würden weder die Konsumausgaben noch die Unternehmensinvestitionen steigen. Ohne diese werde das gesamte BIP-Wachstum schwach bleiben. Ein Wachstum von unter 1% pro Jahr reiche nicht aus, damit Südafrika die derzeitige Schuldenlast stabilisieren könne.Der Ausgangspunkt für mehr Vertrauen seien Reformen. Diese müssten zwei große Strömungen berücksichtigen: Zum einen müsse die Bilanz des öffentlichen Sektors in Südafrika stabilisiert werden. Dazu würden die Kürzung der Ausgaben, was leider Arbeitsplatzabbau bedeute, und die Verbesserung des Managements gehören. Zum anderen würden einige Schritte zur Verfolgung der Korruption, die die verschiedenen Untersuchungskommissionen aufgedeckt hätten, einer desillusionierten Bevölkerung Sicherheit geben. (07.05.2019/ac/a/m)