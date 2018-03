Welche Ergebnisse seien also von den bevorstehenden Wahlen in Russland, Mexiko und Brasilien zu erwarten? Und wie würden sich die Wahlfolgen auf die Investments in den Schwellenländern auswirken?



Russland: Putins Fortschritt?



Als erstes stehe die Präsidentschaftswahl in Russland am 18. März 2018 an, bei der Putin voraussichtlich seine vierte Amtszeit gewinnen werde. Alternativen seien dünn gesät; selbst die glamouröse Fernseh-Persönlichkeit Ksenia Sobchak, die in einigen Medien als Protestkandidatin gefeiert werde, sei Putins Patentochter.



Putin liege in den Umfragen souverän in Führung und könne auf ein ausgeklügeltes Netz von Cyberpropaganda zurückgreifen. Die russische Regierung sei von westlichen Regierungen scharf wegen angeblicher Einmischung in ihre Angelegenheiten kritisiert worden - insbesondere während der US-Präsidentschaftswahlen 2016, als russische "Bots" angeblich Pro-Trump-Botschaften über soziale Medien verbreitet hätten. Trotz wachsender Unzufriedenheit bei jungen Wählern über korrupte Regierungsvertreter, werde Putin auf entsprechende Technologien zurückgreifen, um die öffentliche Meinung in seiner Heimat zu beeinflussen.



Das heiße aber nicht, dass der Status quo im Vorfeld der Wahl völlig unverändert bleibe. Die russische Austeritätspolitik der jüngsten Zeit habe sich negativ auf einige Lebensqualitätskennzahlen ausgewirkt. In Anbetracht potenzieller Unruhen unter den Wählern im Vorfeld der Wahlen scheine Putin behutsamer vorzugehen, so William Ballard, Head of Emerging Market Equities bei Aviva Investors.



"Ein leichter fiskalischer Stimulus ist denkbar, sodass Putin seine Unterstützungsbasis wieder stärkt", sage William Ballard. "Es ist fraglich, ob dies absolut notwendig ist. Offensichtlich ist aber, dass Putin lieber mit einem klaren Sieg gewinnen würde. Ein solcher Impuls wäre kurzfristig positiv für die Wirtschaft und könnte auch den inländischen Konsum und die Investitionen ankurbeln. Die eigentliche Frage ist jedoch, ob solche Staatsausgaben langfristig tragfähig sind." (15.03.2018/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Eine Reihe von Wahlen in den Schwellenländern könnte für Anleger im Jahr 2018 zu unerwünschter Unsicherheit führen, so die Experten von Aviva Investors.Während in den letzten zwei Jahren politische Risiken im Westen im Fokus gestanden hätten, würden nun die Schwellenländer wieder ins Rampenlicht rücken. In siebenundzwanzig Schwellen- oder Frontier-Märkten stünden 2018 Wahlen an und die Ergebnisse könnten große Auswirkungen auf die Anleger haben. Der Sieg eines reformistischen Spitzenpolitikers lasse die Aktienmärkte oft in die Höhe schnellen, während ein populistischer Triumph den gegenteiligen Effekt haben könne.Nicht alle der zahlreichen Kommunal- und Nationalwahlen in diesem Jahr würden Schlagzeilen machen, aber die Stimmen in Ländern mit etablierten Kapitalmärkten würden genau unter die Lupe genommen. Von besonderem Interesse seien die Wahlen in den drei größten Schwellenländern Russland, Brasilien und Mexiko.Anleger sollten sich jedoch bewusst sein, dass politische Entwicklungen kurzfristig zu mehr Volatilität führen könnten. Neue Dynamiken würden Unsicherheit in den politischen Prozess bringen: Russlands Wladimir Putin nutze angeblich Cyberpropaganda-Techniken, um seine Position zu festigen. In Lateinamerika würden junge, von Korruption frustrierte Wähler den Aufstieg völlig neuer Kandidaten vorantreiben - einige von ihnen seien marktfreundlich, andere nicht.