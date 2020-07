Tradegate-Aktienkurs Wacker Neuson-Aktie:

Die Wacker Neuson Group (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01, Ticker-Symbol: WAC, NASDAQ OTC-Symbol: WKRCF) ist ein international tätiger Unternehmensverbund mit über 50 Tochterunternehmen und 140 eigenen Vertriebs- und Servicestationen. Als ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen bietet der Konzern seinen Kunden weltweit ein breites Produktprogramm, umfangreiche Service- und Dienstleistungsangebote sowie eine leistungsfähige Ersatzteilversorgung.



Zur Wacker Neuson Group gehören die Produktmarken Wacker Neuson, Kramer und Weidemann. Das Leistungsangebot richtet sich vor allem an Kunden aus dem Bauhauptgewerbe, dem Garten- und Landschaftsbau, der Landwirtschaft, den Kommunen, der Recycling- und Energiebranche sowie an Bahnbetriebe und Industrieunternehmen. Der Konzern erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von 1,71 Mrd. Euro und beschäftigt über 6.000 Mitarbeiter weltweit. Die Aktie der Wacker Neuson SE wird im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet. (16.07.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wacker Neuson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Baumaschinenspezialisten Wacker Neuson SE (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01, Ticker-Symbol: WAC, NASDAQ OTC-Symbol: WKRCF) unter die Lupe.Das Münchner Unternehmen habe geliefert. Nach vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal, das von den Auswirkungen der Corona-Krise geprägt gewesen sei, habe Wacker Neuson die bereits recht optimistischen Schätzungen der Analysten übertroffen. Die in Aussicht gestellte Trendwende nehme Formen an.Besonders stark habe sich die Corona-Krise auf das Geschäft in Nordamerika ausgewirkt, wo insbesondere die Nachfrage von Großkunden, darunter Vermietungsunternehmen, weiterhin deutlich unter den internen Planungen liege. Die Gesellschaft habe hier den Firmenwert des Teilkonzerns USA i.H.v. 9,5 Mio. Euro vollständig abgeschrieben. Auf der anderen Seite steche der Free Cashflow positiv hervor, der im positiven, hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich erwartet werde (Vorjahr: -42,2 Mio. Euro). Viele Investoren hätten die roten Zahlen hier immer wieder bemängelt.Die detaillierten Halbjahreszahlen und vermutlich auch erste Indikationen für das zweite Halbjahr gebe es am 5 August. Das Gros der Analysten habe im Vorfeld der vorläufigen Zahlen bereits erklärt, dass die Gesellschaft die Talsohle durchschritten habe. Bestätige sich diese Einschätzung, dann dürfte die Wacker Neuson-Aktie nach dem vor wenigen Tagen generierten Kaufsignal Kurs auf den Bereich zwischen 17 und 18 Euro nehmen. Risikobewusste Anleger könnten daher weiter einen Fuß in die Tür setzen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.07.2020)Börsenplätze Wacker Neuson-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wacker Neuson-Aktie:14,89 EUR +2,62% (16.07.2020, 09:05)